Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași”

„Ziarul de Iași” a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii nu au avut oferte mai competitive. Primăriile din județ au dat între 176.000 și 299.000 de euro pe un microbuz, în cea mai mare sumă intrând și două stații de încărcare.

Ghidul nu impunea dimensiuni la microbuze: a fost decizia CJ Iași

Dacă vorbim de vehicule nepoluante, fondurile europene destinate achiziției acestora s-au împărțit pe categorii: în 2022, biciclete electrice, în 2023, microbuze și autobuze electrice pentru transport public de călători, iar din 2024 până acum, microbuze electrice pentru transportul elevilor. Toate au un punct comun: sunt extrem de scumpe.

Potrivit ghidului specific de finanțare a proiectelor din proiecte din PNRR Componenta 10 – Fondul Local, alocarea pe țară pentru achiziția de microbuze destinate înnoirii parcului de vehicule nepoluante destinate transportului public a fost de 32,93 milioane de euro, de circa trei ori mai puțin decât pentru autobuze sau tramvaie. Ghidul nu impune dimensiuni decât în cazul autobuzelor – 10, 12, 18 metri lungime, +/- 1m – dar precizează că suma maximă eligibilă care poate fi solicitată pentru un microbuz nepoluant este 250 de mii de euro.

Estimarea la solicitarea finanțării, pentru numărul de autovehicule vizat, trebuia să fie făcută pe baza analizelor de piață recente. Cerința Ministerului Educației a fost îndeplinită pe baza achizițiilor similare făcute până atunci de primăriile din județ, care au deschis balul achizițiilor la prețuri aproape neverosimile dacă ne raportăm la prețurile de listă afișate de producători, la care adăugăm costul eventualelor lucrări de aducere la stadiul de mijloc de transport persoane, și profitul.

Și Alexe s-a mirat ce scump poate să coste un microbuz, dar după ce au fost cumpărate

În cazul microbuzelor electrice școlare, nu este menționat în documente niciun cost estimat. În schimb, se precizează că alocarea financiară per proiect este de maximum 6.097.560,97 de euro/ 30,06 milioane de lei, fără TVA, la care se adaugă o cofinanțare de 2 la sută din partea solicitanților.

Consiliile județene solicitante aveau la rândul lor de prezentat în cererea de finanțare lista localităților care vor beneficia de microbuze și numărul de mașini pe fiecare localitate, adică numărul total de autovehicule vizat.

Prin urmare, consiliile județene au cerut, fiecare, un anumit număr de mașini – Iașul încadrând 26 de bucăți în cele peste 30 de milioane de lei de la care a pornit licitația. Șefii administrației județului au explicat zilele acestea cu lux de amănunte că procedura de licitație a fost corectă și transparentă. Președintele Costel Alexe s-a arătat chiar mirat de cât poate să coste un microbuz electric în România – dar asta după semnarea contractului cu firma norocoasă și după înmânarea cheilor mașinilor în cadru festiv reprezentanților celor 26 de comune selectate.

Scumpe și scurte

Scandalul prețului exorbitant cu care Consiliul Județean Iași a cumpărat microbuze electrice a fost însă dublat de impunerea restrictivă a dimensiunilor tehnice ale mașinilor, care trebuia să aibă o lungime cuprinsă între 5,8 și 6,8 metri, la o capacitate de 15 locuri pasageri + 1 loc pentru persoane cu dizabilități. Limitarea dezvăluită de la „Reporter de Iași” a fost motivată de cei de la CJ cu setul termenilor de referință privind achiziționarea microbuzelor nepoluante destinate transportului elevilor.

Ansamblul acestor cerințe, considerate de Ministerul Educației în calitate de finanțator al achiziției ca fiind „minimale și obligatorii”, a fost respectat întocmai de CJ Iași (și de celelalte CJ-uri), deși ulterior ministerul a revenit.

„Termenii de referință (specificațiile tehnice) din Anexa 12 pentru elaborarea caietelor de sarcini nu sunt obligatorii, ci sunt orientativi, ei reprezentând nivelul de la care este indicat să se pornească atunci când vor fi inițiate achizițiile. Achizițiile trebuie să respecte criteriile din Ghidul solicitantului, anume autovehicule nepoluante de transport persoane (microbuze electrice), cu zero emisii, cu acționare complet electrică, cu servicii accesorii incluse pe perioada de garanție aferentă etc.”, se arată în documentul care însumează întrebările solicitanților și răspunsurile ministerului pe subiectul acestui apel de proiecte.

Ce arată analiza de piață recomandată de Ministerul Educației

Același răspuns – primul, de altfel, din listă – mai precizează că, „pentru elaborarea caietelor de sarcini, precum și pentru derularea procedurilor de achiziție și a managementului contractului de achiziție (de la identificarea nevoii și până la recepția produselor), achizitorul trebuie să se asigure de respectarea prevederilor legislației aplicabile domeniului achizițiilor publice, pe baza analizelor de piață recente”. Acest calcul ne-a fost confirmat și de șefii CJ, când i-am întrebat de ce licitația de la Iași a vizat 26 de microbuze, nu mai multe și nici mai puține.

Cum prețul de pornire a licitației lansate pe 31 ianuarie 2024 a fost 30,17 milioane de lei, prețul unui microbuz luat în considerare la acea vreme de CJ a fost 1,16 milioane de lei, respectiv 235,3 mii de euro la cursul de atunci. Dar cum au ajuns autorii proiectului CJ Iași la un asemenea cost/microbuz?

Cel mai scump microbuz electric din județ a costat 299 de mii de euro

În lipsa unei analize de piață la care aceștia au avut acces, am trecut în revistă achizițiile similare făcute de primării din județ. Așa cum am precizat, acestea au putut fi făcute pe parcursul anului 2023, fondurile europene venind prin Ministerul Dezvoltării. Cele 13 achiziții, dintre care una pentru două microbuze electrice, iar trei proceduri fiind perechi de primării care au licitat împreună, s-au încheiat cu tranzacții cuprinse între 868 de mii de lei (176 de mii de euro), la Bârnova, și 1,47 milioane de lei (299 de mii de euro), la Grajduri, de regulă cu două stații de încărcare la pachet.

Mașinile – cu o excepție, livrate deja – nu au mai fost condiționate de dimensiunile fizice, iar capacitatea este cuprinsă între 18 pasageri (mașina cerută la Tomești) și 22 de pasageri (cele cumpărate de Focuri, Miroslava și alianța Scânteia-Șcheia).

Toate aceste achiziții s-au derulat prin PNRR, însă Miroslava a mai achiziționat un autovehicul electric, destinat centrelor de zi din comună, cu o capacitate de 17 pasageri și două locuri pentru persoane cu nevoi speciale. Finanțarea de 1,26 milioane de lei a fost obținută prin Programul Național de Dezvoltare Rurală/ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Prahovenii au așteptat lotul cel mare

De remarcat că firma din Prahova care a dat lovitura cu microbuzele pentru elevi nu a participat la nicio procedură de licitație derulată de primăriile de comună. Au semnat contracte firme precum DMV Aviatech din Timișoara, care la Mironeasa a licitat pe o sumă cu doar 7 lei mai mică decât valoarea estimată, Pacific Tur din București, care a contestat actuala procedură prin care CJ achiziționează încă trei microbuze după cele 26, și Anadolu Automobile SRL.

Lista primăriilor care au acum microbuze electrice pentru transport public luate prin PNRR este: Bârnova, Ciohorăni, Cozmești+Moșna – care au impus ca fiecare autovehiculul să fi fost produs pentru transportul de pasageri, și nu carosat –, Focuri, Grajduri, Grozești+Prisăcani (două mașini), Hărmănești, Mironeasa, Miroslava, Scânteia+Șcheia, Todirești, Tomești (încă în derulare) și Voinești.

Publicitate și alte recomandări video