Cum ajungi să datorezi la stat până la 8.000 lei/an dacă ești angajat, dar obții și venituri din dobânzi? Explicaţiile unui specialist ieşean

„Ziarul de Iași” s-a limitat la două situații principale, în care veniturile depășesc anumite plafoane și apare obligația de plată a CASS. Prima, pentru salariații care obțin dobânzi bancare din economii. A doua, pentru cei care au un business și retrag dividende. Am discutat pe acest subiect cu Irina Raihel Arnăutu, avocat în cadrul Baroului Iași, cu o practică de peste 20 de ani în avocatura de business și specializare în drept fiscal.

Atunci când sunteți salariat, angajatorul se ocupă de plata contribuțiilor sociale pentru salariu, inclusiv CASS. Însă, dacă sunteți angajat și obțineți venituri suplimentare din dobânzi bancare care depășesc un anumit prag, trebuie să vă ocupați singuri de plata CASS, prin depunerea Declarației Unice la ANAF. Pe de altă parte, dacă aveți o afacere și obțineți venituri din dividende, și în această situație trebuie să verificați dacă suma totală a dividendelor depășește plafonul stabilit de lege. În acest caz, veți datora CASS și va trebui să depuneți Declarația Unică la ANAF, similar cu situația veniturilor din dobânzi bancare.

Plafoanele de plată CASS pentru venituri extrasalariale

Dobânzile obținute din depozite bancare sunt impozitate automat cu 10%, reținerea fiind făcută direct de bancă. Dar ce se întâmplă cu CASS, când trebuie plătită?

Irina Raihel Arnăutu ne explică și arată că un cetățean nu este necesar să se plătească CASS pentru dobânzile bancare dacă venitul anual din acestea se situează sub 6 salarii minime brute pe economie. Salariul minim brut avut în vedere la calculul pragurilor este cel valabil la 1 ianuarie, indiferent de modificări ulterioare pe parcursul anului. Drept urmare, la datoriile pentru anul 2024, care trebuie plătite până în mai 2025, salariul minim brut este de 3.300 de lei, astfel că pragul de 6 salarii minime ajunge la 19.800 de lei pe an.

În ceea ce privește contribuția la sănătate pentru veniturile extrasalariale (inclusiv dobânzi, chirii, dividende), aceasta se calculează pe baza a trei plafoane. Dacă veniturile anuale sunt între 6 și 12 salarii minime brute (19.800 – 39.600 lei), contribuția va fi 10% din 6 salarii minime, adică 1.980 lei. Pentru veniturile între 12 și 24 salarii minime brute (39.600 – 79.200 lei), contribuția va fi 10% din 12 salarii minime, adică 3.960 lei. În cazul veniturilor care depășesc 24 de salarii minime brute pe an (peste 79.200 lei), contribuția va fi 10% din 24 salarii minime, adică 7.920 lei – cea mai mare contribuție pe care o poți avea la acest prag.

CASS pentru dividende

Dividendele reprezintă o modalitate prin care se pot retrage legal bani din firmă, când există profit. Asociatul unic are posibilitatea de a încasa integral profitul net al companiei sub formă de dividende, însă trebuie să țină cont de două aspecte principale.

Impozitul pe dividende se aplică asupra sumei brute a dividendelor distribuite. Valoarea impozitului pe dividende este de 10%. Contribuția la asigurările de sănătate este obligatorie dacă veniturile din dividende depășesc un anumit plafon anual stabilit prin legislație. Când retrageți dividende, firma reține automat impozitul de 10%, însă CASS trebuie achitat separat.

Pragurile pentru plata CASS sunt cele menționate mai sus, respectiv între 6 și 12 salarii minime, între 12 și 24 salarii minime și peste 24 salarii minime brute pe an. Dacă dividendele sunt sub 6 salarii minime brute pe an (sub 19.800 de lei), nu se plătește CASS, explică Irina Raihel Arnăutu.

Cumularea veniturilor pentru CASS. Exemplu practic

„Veniturile din dividende se cumulează cu alte venituri extrasalariale, în limita celor trei plafoane (6 – 12 – 24) de mai sus, dar nu se cumulează cu veniturile din activități independente (PFA, PFI, II etc.), acestea având propriile plafoane și obligații de plată”, atrage atenția Irina Raihel Arnăutu.

De exemplu, dacă în anul 2024 ați avut venituri din dobânzi de 12.000 lei și dividende de 10.000 lei, rezultă un total de 22.000 lei. Această sumă depășește pragul de 19.800 lei (6 salarii minime), deci în 2025 trebuie să plătiți CASS de 1.980 de lei.

Potrivit acesteia, pentru veniturile din activități independente, adică PFA, PFI etc., plafonul maxim este de 60 de salarii minime brute pe an și se achită suplimentar față de contribuția datorată pentru celelalte venituri extrasalariale.

Când trebuie plătit CASS?

Declarația Unică trebuie completată și depusă la ANAF până la 25 mai a anului următor realizării veniturilor, iar plata CASS se face până la aceeași dată.

