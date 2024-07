Testul în 4 pași: cum alegem cel mai bun pepene? Ne explică cel mai titrat horticultor ieșean

Ieri, peste 20 de sortimente de pepeni și hibrizi, de la 13 producători locali, verzi și galbeni au bucurat papilele gustative a zeci de ieșeni. Sortimentele fructelor zemoase au fost diversificate. Unii pepeni au fost mai dulci, mai parfumați, alții nu, însă există și ,,harbuji” perfecți în viziunea copiilor.

Printre sortimentele favorite s-a numărat și ,,Black Castel”. Gustul dulceag și textura ,,făinoasă” i-a cucerit pe cei mai mulți vizitatori. „Cel mai mult îmi place «Black Castel». E și dulceag și făinos. Sunt din municipiu. Am auzit de degustare și am venit și eu”, a spus un bărbat.

Iar pentru că evenimentul a avut, în primul rând, un caracter științific, în care pepenii au fost evaluați din punct de vedere calitativ și cantitativ de către public, l-am întrebat pe prof.univ.dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții Iași, un reputat specialist în domeniul „Tehnologii Horticole”, cum recunoaștem un pepene bun, cu adevărat delicios, care să ne răcorească în zilele caniculare de vară. Codița fructului, petele de pe coajă, culoarea, toate sunt detalii care ne pot face să nu regretăm banii dați la aprozar.

De asemenea, specialistul a împărtășit un alt aspect interesant, care se referă la când este recomandat să consumăm pepenele. Pepenele verde refrigerat este mult mai puțin nutritiv.

La nivelul județului, întâlnim hectare de pepeni în zona Probota, Valea Prutului, Prisăcani, iar dacă ne îndreptăm către nord, în zona Dorohoiului, iar în județ și în zona Târgu-Frumos, la Costești.

De la evenimentul de ieri al USV nu a lipsit Robert Zamisnicu, fiul primarului din Probota și unul dintre cei mai cunoscuți producători locali. Absolventul USV a adus la degustare doi hibrizi diferiți de pepeni verzi și galbeni.

,,Reprezint «Legume de Probota», cultivăm o suprafață de peste 50-60 de hectare de legume în total. Astăzi am venit cu doi hibrizi de pepeni verzi și unul de pepene galben. Pe lângă pepeni, deja a început recoltatul la ardei gras și la roșii. Urmează vinetele, ardeii kapia și gogoșarii. Pepenii cu care am venit astăzi sunt altoi, am optat pentru pepeni altoiți pentru că ei sunt mult mai rezistenți la boli. Avem «Bryxberry». Se vând foarte bine în general. Avem și două puncte de vânzare, în Bălteni și Popricani. Momentan facem față așa, cu aceste două puncte de vânzare. Eu am urmat aici Facultatea de Inginerie Economică și Management. Tata se ocupa deja de partea de agricultură, iar eu am spus să vin cu un plus. Cu partea de marketing. Ulterior, am intrat pe partea de producție”, ne-a spus tânărul.