Cum am ajuns atât de proști? Câteva observații înaintea alegerilor de duminică

Exact în aceste zile când mulți de peste Prut se uită la serialul de succes Plaha, la Chișinău se fac și ultimele calcule electorale. În ambele tabere, socotelile par a da cu rest. În România, mulți nici nu știu de alegerile de dincolo, iar pentru cei mai mulți pare a nu conta cine câștigă. Mare eroare: nu numai că sunt alegeri pline de învățăminte și pentru noi, dar, indirect, sunt și pline de importanță. Una mult mai mare decât ne-am dori-o.

Modul în care a decurs campania electorală pentru desemnarea viitorilor deputați ai Republicii Moldova, 101 la număr, pare a fi un avertisment pentru ce va urma și în România peste 3 ani, la următoarele alegeri parlamentare. Am fi și naivi să nu presupunem asta, din moment ce, clar și dovedit acum, Rusia și-a verificat deja în Moldova întregul arsenal de manipulare și război hibrid disponibil; vom vedea duminica aceasta cu cât succes. Iar în România va avea de-a face, peste numai trei ani, cu un electoral croit după aceleași tipare, cam cu aceeași cultură, adică la pământ, ca să nu mai spunem de aceeași limbă, aceleași tradiții, aceleași vulnerabilități sociale, aceleași frici în mare. Cum să rateze Putin, dacă o mai ajunge până atunci, o asemenea oportunitate?

Iată, doar pentru conformitate, și pentru a le compara cu cele auzite și la noi în ultimii ani, lista celor mai gogonate narative anti-UE, anti-Occident, anti Maia Sandu și anti-PAS, partidul ei:

– „UE va interzice borșul, sarmalele, coliva” – Presa pro-Kremlin a difuzat ideea că „Bruxellesul” ar urma să standardizeze alimentația și să interzică bucatele tradiționale, înlocuindu-le cu „insecte și lăcuste”. S-a speculat, la fel ca la noi de altfel, și că moldovenii nu vor mai putea tăia porcul la Crăciun.

– „UE va lua copiii din familii” – Narativul clasic: că „în Europa” serviciile sociale confiscă copiii din familii pentru motive banale, dacă părintele a ridicat vocea, de exemplu.

– „UE va închide bisericile” – Circulă periodic povestea că UE va obliga Republica Moldova să interzică religia ortodoxă, să transforme bisericile în cluburi sau muzee și să impună „religia gay”.

– „UE va aduce migranți africani și arabi” – Aceștia vor fi puși să locuiască în casele goale ale bătrânilor.

– „Standardele UE vor distruge tradiția” – De la glumițe despre „castraveți drepți” și „banane standardizate” până la povești că UE va obliga oamenii să-și schimbe sobele, acoperișurile, chiar și găinile din ogradă, pentru că „nu corespund normelor europene”.

Pare de râs? Nu e… Ce procent din populație crede astfel de baliverne? Nu avem studii, dar un sociolog basarabean opina că ar fi peste o treime. Adică peste 33%. Și, atenție, vorbim de un 33% care de regulă e un electorat disciplinat, mult rural, și care în procente la alegeri, pe fond de absenteism în rândul electoratului mai școlit, poate fi considerabil mai mult la socoteala voturilor.

Firește, putem da ușor vina pe faptul că rețelele sociale au schimbat total paradigma comunicării. Că cei mai puțin dotați intelectual se servesc acum singuri cu informația, de pe Facebook, de pe TikTok etc., și că nu o mai iau, ca acum zeci de ani, din sfaturile altora în care aveau încredere că sunt mai dotați ca ei.

Nici nu mai contează dacă vorbim de Republica Moldova sau de România. Ba chiar, la acest capitol, multe voci spun că stăm mai prost. Statisticile arată că, în fapt, jumătate din populația de limbă română e analfabetă funcțional. Sunt în mare acei oameni pe care, ca exponenți, probabil vi-i mai amintiți de când eram elevi: la școală stăteau ascunși în ultimele bănci, ca să nu fie remarcați sau întrebați, care nu aveau niciun tupeu la dispute pe teme școlare sau cât de cât intelectuale, că-și știau lungul nasului, dar care acum au ajuns să dea lecții tuturor. Nu știu nimic, dar sunt convinși că știu totul, iar asta face societatea, în întregul ei, foarte vulnerabilă: mase uriașe mult prea ușor de manipulat de cineva care își pune serios mintea, dar și banii, sute de milioane de euro, la așa ceva.

Fostul jurnalist Mircea Toma, unul din cei mai vechi membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, afirma recent, în contextul alegerilor anulate de anul trecut, că avea semnale încă din 2006 că grupuri online cu origini în Rusia lucrau de pe atunci la alcătuirea de „baze de date de proști” în România, ca să reproducem exact. Cu ale cuvinte, entități rusești exploatau de acum aproape două decenii rețelele sociale, unde rostogoleau tot felul de aberații, și făceau „liste” cu cei care „mușcau”, pentru a-i folosi ulterior la manipulări politice. Nu întâmplător se întrebau mulți de ce ei nu au primit feed-back online cu Călin Georgescu și „suveraniștii”, în timp ce alții alături de ei erau bombardați: ei nu erau în „baza de proști”. Iar în acest demers, pandemia, cu toate restricțiile ei, a venit „mănușă” pentru rostogolirea de conspirații și atitudini anti-sistem. Iar ce am văzut cu Călin Georgescu a fost un experiment reușit, spune acesta.

E de înțeles că Rusia a intrat aici „ca în brânză”. Ce se va întâmpla duminică peste Prut are forța de a schimba și de a redesena efectiv această parte a Europei. Și nu spunem deloc vorbe mari. Iar faptul că temutul SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, un serviciu extrem de tăcut și discret, a dat marți un comunicat public, unul de-a dreptul abracadabrant, în care acuza NATO că va da buzna luni peste Moldova dacă nu iese la alegeri cine trebuie, plus multe alte bazaconii, arată că situația este mult prea încordată. Fără precedent.

E suficient doar să ne imaginăm ce înseamnă pentru războiul din Ucraina un regim marionetă, controlat de Putin, la Chișinău. Un teritoriu cu care Kievul va putea fi prins de ruși ca într-o menghină. Apoi, am zice că e arhisuficient să ne mai imaginăm și care va fi soarta strategică a României cu un astfel de vecin, și eventual după ce Ucraina, doar pentru exercițiu de imaginație, ar pierde războiul. Totul în contextul unui NATO devenit între timp nefuncțional, ineficient, necredibil. Cum vedeți România, într-un astfel de context, peste 10 ani? Dar peste 20?

Este aproape incredibil cum am ajuns să nu fim în stare, la nivel general, majoritar, să discernem ce e bine și ce e catastrofal pentru noi înșine. Orbiți de ură, să nu mai vedem că drumul ales ne duce pe toți în întuneric. Mai direct spus: cum oare am ajuns atât de proști?

Să recitim manipulările de mai sus din Moldova, că sigur ne vor reîntâlni cu ele și aici la noi. Și să sperăm că Moldova va rezista duminică atacului disperat al Rusiei. Nici nu ne dăm seama cât de aproape e catastrofa și de noi…

