Cum arată mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26? Modelul, numit Trionda, va fi produs de Adidas

Numărătoarea inversă până la Cupa Mondială din 2026, care va schimba regulile jocului, a atins cea mai recentă etapă importantă odată cu lansarea adidas TRIONDA, mingea oficială a competiţiei, informează FIFA, citat de News.ro.

„Mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26 a sosit şi este superbă! Sunt fericit şi mândru să vă prezint TRIONDA. adidas a creat o altă minge iconică pentru Cupa Mondială FIFA, cu un design care întruchipează unitatea şi pasiunea ţărilor gazdă de anul viitor: Canada, Mexic şi Statele Unite. Abia aştept să văd această frumoasă minge lovind plasa porţii. Numărătoarea inversă pentru cea mai mare Cupă Mondială FIFA din toate timpurile a început – şi mingea este în joc!”, a notat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pe Instagram.

Numele TRIONDA poate fi tradus din spaniolă ca „trei valuri” şi, alături de alte caracteristici de design unice şi inovatoare, celebrează faptul că, pentru prima dată, trei ţări gazdă – Canada, Mexic şi Statele Unite – se unesc pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA.

Această prezentare vine în continuarea altor evenimente recente legate de turneu, printre care dezvăluirea mascotelor oficiale, vestea că FIFA va dona 1 dolar american către Fondul FIFA pentru Educaţia Cetăţenilor Globali pentru fiecare bilet vândut pentru Cupa Mondială FIFA 26 şi anunţul că peste 4,5 milioane de fani din 216 ţări şi teritorii s-au înscris la tombola Visa Presale Draw – prima dintre mai multe etape de vânzare a biletelor pentru acest eveniment mult aşteptat.

Designul vibrant al mingii prezintă o schemă de culori roşu, verde şi albastru, care aduce un omagiu celor trei ţări gazdă, în timp ce o construcţie cu patru panouri cu geometrie fluidă reproduce valurile la care face referire numele mingii. Aceste panouri se conectează pentru a forma un triunghi în centrul mingii, ca un semn al uniunii istorice dintre cele trei naţiuni gazdă.

Componentele reprezentative pentru fiecare ţară gazdă împodobesc mingea: frunza de arţar pentru Canada, vulturul pentru Mexic şi steaua pentru Statele Unite, în timp ce ornamentele aurii aduc un omagiu Trofeului Cupei Mondiale, subliniind importanţa scenei oferite de turneul emblematic al FIFA.

TRIONDA prezintă câteva inovaţii cheie în materie de performanţă. Construcţia din patru panouri include cusături intenţionat adânci, creând o suprafaţă care asigură o stabilitate optimă în zbor, garantând o rezistenţă suficientă şi distribuită uniform pe măsură ce mingea se deplasează prin aer. În plus, pictogramele în relief, vizibile doar de aproape, îmbunătăţesc aderenţa la lovirea sau driblingul mingii în condiţii de umiditate.

Tehnologia „connected ball” este din nou prezentă în mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA, cu un cip senzor de mişcare de ultimă generaţie de 500 Hz, care oferă informaţii detaliate despre fiecare element al mişcării mingii. Această tehnologie trimite date precise către sistemul de arbitraj video în timp real, îmbunătăţind procesul decizional al arbitrilor, inclusiv în ceea ce priveşte incidentele de ofsaid.

