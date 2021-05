Cum au ajuns două maşini româneşti, Dacia 1300 şi ARO, să fie folosite în seriale americane faimoase

Eduard Palaghiţă, un român foarte pasionat de Dacii şi stabilit de 26 de ani în America, are de doi ani o companie care furnizează maşini pentru filmări. În afară de o Dacia 1300, Eduard mai deţine şi un prototip de ARO cu motor de Ford, un Renault 12, o Lancia şi un Datsun. Dacia 1300 a fost folosită în serialele Gotham, the Americans şi Blindspot. Iar cel mai recent, atât Dacia, cât şi ARO au fost folosite pentru serialul Bull, filmat la New York şi al cărui prim episod va fi difuzat în luna mai.

Totul a început de la o filmare făcută de către Eduard Palaghiţă cu Dacia. „Un prieten m-a contactat pentru că ei căutau maşini est-europene pentru The Americans. M-au contactat şi le-am dat poze cu Dacia şi Aro. Apoi m-au mai contactat pentru alte filmări şi am developat o relaţie bună cu ei. M-au contactat şi pentru alte maşini şi aşa am decis ca să deschid o companie ca totul să treacă prin firmă”, povesteşte Eduard Palaghiţă. Maşinile sale au fost folosite inclusiv pentru serialul Blindspot. Compania pe care o deţine se numeşte Wheels for Reels şi a fost înfiinţată acum doi ani.

Prototip de ARO adus la New York

Legat de cele două maşini româneşti pe care le deţine şi, Eduard Palaghiţă spune că Dacia 1300 este la fel cum a ieşit din fabrica de la Mioveni, are motorul original de 1.3. ARO este un prototip pe care s-au testat piesele pentru Aro Hunter, modelul pentru export SUA. Are motor de Ford, servodirecţie, aer condiţionat şi alte piese specifice modelului american. „Motorul şi şasiul nu au serii, lucru care a făcut înmatricularea dificilă, dar până la urmă am rezolvat problema”, adaugă Eduard Palaghiţă.

