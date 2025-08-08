Cum au transformat micii nomenclaturiști scoși la lumină de Ion Iliescu pachetul de Kent în pensii speciale

Ion Iliescu, primul președinte ales după Revoluția din 1989, a marcat profund România. În doi timpi și trei mișcări, individul cu studii la Moscova, cu înclinații clare de stânga, comuniste, înclinații asupra cărora nu a șovăit niciodată, a încălecat revolta populară și a reușit să-și impună voința ca nimeni altul. Politruc încă de la vârstă fragedă, s-a pliat de-a lungul vieții pe toate evenimentele care i-au ieșit în cale și, de cele mai multe ori, a căzut în picioare. A avut multe vieți la dispoziție. A se vedea momentul Snagov. Pe fondul spargerii imperiului URSS, a întors brusc direcția către Vest și a acceptat negocieri pentru intrarea în Uniunea Europeană și NATO. Acum, mulți dintre adepții săi îi atribuie doar lui meritul de a fi pe orbită occidentală. Cel mai probabil a fost un calcul cinic, oportunist. O altă cale nefiind atunci de ales. Nu a fost dorința lui intimă.

Ion Iliescu a mai făcut un lucru, în afară că a chemat minerii să-i ciomăgească pe „golanii”, așa cum i-a numit tot el, din Piața Universității: a scos la lumină nomenclaturiștii din eșaloanele II, III și IV și a închis ochii la matrapazlâcurile economico-financiare făcute de foștii securiști, deveniți peste noapte SRI-ști. Deschiderea ușilor pentru micii funcționari comuniști a venit la pachet cu o serie de obiceiuri larg încetățenite în conștiința publică și în mersul lucrurilor de zi cu zi.

Pachetul de țigări Kent era, cel puțin în ultimii zece ani ai regimului comunist, un simbol al succesului și, în același timp, o monedă forte de schimb. Concura cu dolarul, dar pericolul să fii închis pentru deținerea unui pachet de țigări era mult mai redus decât dacă ai fi fost prins cu o bancnotă de culoare verde de cinci sau zece dolari. Deci, era un bun de schimb perfect, iar deținerea unui cartuș, care includea zece pachete, era aur curat. Deschidea orice ușă. Era bine primit de medici, profesori sau diverși funcționari de bunăvoința cărora depindea o hârtie, să spunem o detașare de la sat la oraș, o notă mai mare, un tratament adecvat sau atenție mai mare din partea unui medic și tot așa. Era liantul universal, iar în rândul micilor nomenclaturiști era bine cunoscut.

După Revoluția din 1989, țigările Kent și-au pierdut din aura avută în perioada comunistă. Valuta forte a devenit, cum era și normal, dolarul și, mai târziu, euro. Banii, în general, au reprezentat un bun de schimb mult mai dorit decât pachetul de țigări sau cel de cafea. Până la urmă, cu lei, care puteau fi ușor transformați în dolari sau euro și transferați extrem de rapid într-un cont secret din Elveția, se putea cumpăra aproape orice: de la bunuri fizice, servicii, până la favoruri de la funcționari corupți.

Cum au avut instinct de conservare ieșit din comun, nomenclaturiștii din eșaloanele secunde, ajunși între timp politicieni sau dregători mai mici sau mai mari prin diverse guverne, au instituit pensiile speciale. Părintele lor este fostul ministru Valeriu Stoica, membru PNL. Și el, însă, provine din rândul funcționarilor comuniști, membru PCR, judecător din 1976 până în 1987, ulterior cadru universitar și avocat după 1990. Pensiile speciale au devenit un fel de pachet Kent mai elegant și mai valoros, dar, în esență, reprezentau același lucru: un mecanism care să ungă rotițele sistemului judiciar și să-l facă mai atent față de subiectul ajuns în fața magistraților. Într-un articol precedent am acreditat ideea că pensiile speciale nu asigură independența, ci sunt o mită/șpagă în toată regula. Părțile – politicienii și magistrații – au ajuns, prin intermediul acestui drept cu caracter special, într-o relație de dependență. „Ne trageți la răspundere? Vă tăiem pensiile speciale.” Și invers: „Ne tăiați pensiile speciale? Vă trimitem la mititica.” De asta a fost acuzat și Traian Băsescu, că folosește Justiția în scop personal pentru a se răzbuna pe adversarii politici. Deodată, politicienii nu mai aveau imunitate în fața Justiției și erau vânați. Nedumerirea venea pe fondul următoarelor întrebări: „De ce se comportă așa? Doar i-am cumpărat, ce mai vor?”

Ion Iliescu nu a fost el însuși arhitectul pensiilor speciale. El a păstorit doar micii nomenclaturiști. I-a mângâiat pe creștet și le-a trecut cu vederea numeroasele abuzuri. A trecut chiar și peste instituirea pensiilor speciale. Nu a făcut nimic pentru a stopa privilegiile pe care le-au primit cadou magistrații. Nici măcar convingerile sale de stânga nu l-au făcut să tresară și să ia atitudine față de o așa nedreptate strigătoare la cer. Însă fostul președinte a fost cumva beneficiarul lor direct. Târziu, Justiția din România l-a pus sub acuzare pentru crime contra umanității, în două dosare penale: cel privind Revoluția din 1989 și cel al Mineriadei din iunie 1990. Dosarele au fost tergiversate până când Ion Iliescu a murit și nu a mai ajuns în fața judecătorilor. Pensiile speciale și-au făcut treaba, au fost la fel de eficiente ca pachetul de Kent.

