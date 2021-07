Cum au trecut milionarii ieşeni prin pandemie. Siminiceanu a cumpărat terenuri pentru investiţii viitoare

Astăzi vă prezentăm situaţia companiilor controlate de Eusebiu Mihail Siminiceanu, un om de afaceri discret, implicat în numeroase proiecte imobiliare atât în Iaşi, cât şi în alte oraşe din ţară. Deşi câteva dintre firmele pe care le administrează sau în care este asociat indică un important regres pe anul 2020 la principalii indicatori din bilanţ raportat la 2019, Siminiceanu a declarat pentru „Ziarul de Iaşi” că pandemia nu i-a influenţat într-un mod negativ activitatea pe piaţa de profil, fiind chiar într-o perioadă în care acumulează proprietăţi, după ce în anul 2019 a vândut proiectele dezvoltate. Am comparat datele companiilor Terra Property, Land Development, Prime Invest Consulting, Terra Real Estate, Terramed Baby şi Miroslava Development 1,2,3 şi 4, câteva dintre firmele controlate de Siminiceanu implicate în proiecte imobiliare pe plan local şi naţional, cum ar fi construcţia de centre comerciale pentru unul dintre cei mai mari retaileri din România, ridicarea unor cartiere de locuinţe, dar şi achiziţii de terenuri.

A construit 6 magazine pentru Kaufland

Siminiceanu s-a poziţionat pe locul 207 în clasamentul Forbes 2020 datorită rezultatelor financiare din 2019 ale companiei Terra Property, prin care cumpără şi vinde bunuri imobiliare, înregistrând atunci o cifră de afaceri de circa 81 milioane lei (17,5 milioane euro) şi un profit net de 21,8 milioane lei (4,6 milioane euro). La sfârşitul anului 2020 însă, Terra Property a raportat la MF o cifră de afaceri de 1,9 milioane lei (392.000 euro) şi o pierdere de aproape 1,3 milioane lei (270.000 euro). „Aceste rezultate financiare de anul trecut nu au fost influenţate de pandemie, ba mai mult, noi am vândut şi cumpărat foarte mult în această perioadă. Dar, în acest domeniu, implementarea unui proiect durează doi-trei ani, până cumpărăm terenul, până obţinem autorizaţiile, până construim, toate aceste etape durează. Am înfiinţat societatea Terra Property în anul 2017, am construit pentru Kaufland în Botoşani, Roman, Piatra Neamţ, dar şi la Sovata, Focşani. În perioada 2017-2019 am construit şi livrat şase magazine Kaufland în ţară, iar acum suntem în lucru la alte patru proiecte pentru ei. De anul trecut şi până în prezent chiar am achiziţionat multe proprietăţi în România, terenuri pe care acum le dezvoltăm, construim pe ele. Pe timp de criză este bine de făcut investiţii. Intenţionăm să implementăm şi pe Iaşi un alt proiect de anvergură, un parc logistic, dar nu vă pot spune mai multe deocamdată”, a declarat Siminiceanu pentru „Ziarul de Iaşi”.

Complex imobiliar în zona Galata

Societăţile care au obţinut un profit cât de cât consistent anul trecut faţă de 2019 s-au dovedit a fi Miroslava Development 1,2,3 şi 4, prin intermediul cărora Siminiceanu a obţinut autorizarea în urmă cu doi ani a unui complex imobiliar pe un teren de 19 hectare aflat la limita administrativă a Iaşului cu Miroslava, mai exact în zona Galata, pe şoseaua Iaşi-Voineşti. Miroslava Development 4, spre exemplu, a făcut un salt uriaş din anul 2019 şi până în 2020, raportând pe anul trecut o cifră de afaceri de 3,9 milioane lei (804.000 euro), mai mult de aproape patru ori faţă de anul anterior, şi un profit net de 1,9 milioane lei (392.000 euro), mai mare de aproape o sută de ori decât în 2019. Pentru comparaţie, în anul 2019 societatea declara la MF o cifră de afaceri de 930.000 lei (cca 196.000 euro) şi un profit net de 19.000 lei (cca 4.000 euro).

Rezultate „bunicele” apar şi la celelalte trei firme, după cum reiese din comparaţia datelor făcută de „Ziarul de Iaşi”. Cumulat, Miroslava Development 1,2 şi 3 au înregistrat o cifră de afaceri pe anul trecut de aproape 1,7 milioane lei (351.000 euro), mai mare de aproape patru ori şi jumătate faţă de anul anterior, când afacerile însumau 387.000 lei (cca 82.000 euro). Totodată, profitul net cumulat al celor trei societăţi pe 2020 a fost de 781.000 lei (161.000 euro), iar în 2019 de numai 58.000 lei (cca 12.000 euro). În aceste firme apar ca asociaţi Siminiceanu (49%) şi alte două persoane juridice, mai exact Prime Proprietăţi (49%), societate controlată tot de către Siminiceanu, şi Prime Invest Consulting (2%). La rândul ei, Prime Invest Consulting este administrată de Siminiceanu şi Menelaos Aristodemou Aris, având doi asociaţi: pe Siminiceanu (50%) şi societatea Prime Proprietăţi.

Agenţia imobiliară şi-a restrâns activitatea

Terramed Baby, firmă la care Siminiceanu este asociat cu omul de afaceri Dan Gabriel Marchievici (20%), a realizat o cifră de afaceri de 1,1 milioane lei (227.000 euro) şi un profit net de 612.000 lei (126.000 euro), rezultate care se apropie de cele din anul 2019, când raporta afaceri de 1 milion lei (210.000 euro) la MF şi un profit net de 617.000 lei (130.000 euro).

Land Development, având ca activitate principală tot cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, „resuscitată” anul trecut, a raportat la MF o cifră de afaceri de 1,45 milioane lei (299.000 euro) şi un profit net de 751.000 lei (155.000 euro). Pe de altă parte, anul 2019 a fost încheiat de societate cu un profit net care s-a ridicat la 3,8 milioane lei (cca 800.000 euro), din vânzarea stocurilor de imobile, la fel şi în anul 2018, când a obţinut 1,2 milioane lei profit net (cca 250.000 euro).

Prime Invest Consulting a înregistrat o cifră de afaceri anul precedent de 341.000 lei (70.000 euro) si un profit net de 163.000 lei (33.500 euro). În 2019, societatea a realizat o cifră de afaceri de 2,4 milioane lei (cca 500.000 euro) şi un profit net de 1,3 milioane lei (cca 280.000 euro).

Agenţia imobiliară a omului de afaceri, Terra Real Estate, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 391.000 lei (80.500 euro) şi un profit net de 88.000 lei (18.100 euro). Spre comparaţie, în anul anterior raporta la MF o cifră de afaceri de aproape trei ori mai mare: 1,3 milioane lei (275.000 euro), şi un profit net de zece ori mai mare: 968.000 lei (cca 200.000 euro). „Am restrâns activitatea pe această firmă, ne ocupăm mai mult de intermedierea bunurilor proprii”, ne-a precizat Siminiceanu.