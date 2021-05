Cum explică Simona Halep înfrângerea în faţa Arynei Sabalenka

"Nu cred că am făcut prea multe. Am încercat să merg mai în spate, am încercat să fiu mai agresivă, dar ea a jucat extraordinar de bine, cu o putere remarcabilă. Mi-a fost foarte greu să stau mai aproape în joc, în meci.

A fost prea rapid, s-a terminat prea repede meciul. A servit foarte bine Sabalenka, nu prea a greşit, iar când nu greşeşte este greu de învins. Consider că aş fi putut să o împing mai în spate, dar n-am avut timp. Au ajutat-o şi condiţiile de aici.

A fost o săptămână bună şi plec pozitivă de aici. Am jucat bine, toată săptămâna a fost bună. O să învăţ din meciul cu Sabalenka şi o să joc mai bine în următorul meci.

Cititi si: Simona Halep a ratat calificarea în finala turneului de la Stuttgart

Nu revin în ţară, merg direct la Madrid. Începe miercuri sau joi turneul. Trebuie să merg cu trei zile înainte, aşa este regula de bulă. Este un turneu special, pentru că este al domnului Ţiriac şi mereu mă simt extraodinar de bine acolo. Îmi plac condiţiile de acolo, sunt răsfăţată la Madrid. O să am oameni dragi lângă mine, vine şi prietenul meu (n.r. Toni Iuruc). O să fie un turneu frumos indiferent de rezultat, aşa că o să mă bucur din plin", a spus Halep, într-un interviu acordat pentru DigiSport.