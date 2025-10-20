Cum „fentează” primarii reforma Bolojan? Salvează Asociația Comunelor reducerile de personal și de bugete: ce spun edilii șefi din județ?

Multe primării nu și-au plătit nici cotizația pe anul trecut, câteva sute de lei. Alți primari au găsit o formă de cooperare în anumite domenii, iar unii iau în considerare să apeleze la asociație după aplicarea reformei din administrație. Motivul: amenințarea „reformei Bolojan”.

Înființată cu 28 de ani în urmă și declarată de guvern ca fiind de utilitate publică în 2008, Asociația Comunelor din România (AcoR) ar putea să fie o soluție pentru primarii care vor fi puși în zilele următoare să aleagă între ce reformă a administrației să aplice. Subiectul este disputat de aproape o lună în coaliția de guvernare, dar pare că se îndreaptă spre variantele: buget cu 10 la sută mai mic pentru plata angajaților sau schemă de personal redusă cu 10 procente.

Pagina de internet a Asociației Comunelor Iași menționează doar servicii de auditare, însă președintele Benoni Moruzi, care conduce AcoR Iași ne-a spus că sunt mai multe domenii în care angajații asociației acordă asistență: urbanism, cadastru, contabilitate, registru agricol, gospodărire comunală etc. Pentru audit, o primărie trebuie să aibă doi angajați (auditori). Administrația care nu-și poate permite acest „lux”, recurge la serviciile asociației pentru un salariu minim pe economie sau chiar mai puțin, ne-a spus Benoni Moruzi.

Jumătăți de normă sau chiar mai puțin

Primarii cu care am stat de vorbă ne-au confirmat că oferta Asociației Comunelor este avantajoasă, pe de altă parte și pentru că nu se angajează nimeni să străbată jumătate de județ pentru o leafă de jumătate de normă.

Președintele asociației a dat exemplul comunelor care au prins fonduri pentru construirea centrelor de zi sau de îngrijire, a creșelor și grădinițelor, unde au sau vor avea nevoie de personal. „Acest personal e la noi (la primării, n.r.), în subordinea noastră. Eu fac economii în cooperare acolo unde nu e nevoie de oameni cu normă întreagă”, ne-a mai spus Benoni Moruzi, acum în calitate de primar al comunei Aroneanu.

Totuși, încă nu am găsit o comună care, în afară de serviciile de audit, să fi solicitat altceva de la Asociația Comunelor. Edilii sunt reticenți, chiar dacă până acum s-au confruntat cu un deficit de personal. Cât privește reforma administrativă, prin care ori posturile ocupate, ori banii virați de la București se vor reduce cu 10 procente, cu toții și-au pierdut răbdarea. „Să o facă odată, pentru că ne țin blocați”, ne-a spus Georgel Popa, primarul comunei Moșna.

Asociația Comunelor, în concurență cu asociațiile de dezvoltare

Sunt și primari care ne-au spus că nu au bani nici pentru angajarea part-time a unor servicii prin AcoR. Grigore Corciovă, de la Schitu Duca, ar opta în schimb pentru angajarea unui specialist în alianță cu alte comune. „Luni la Schitu Duca, marți într-o comună vecină, miercuri în alta din zonă”, a exemplificat el.

Ideea este aplicată deja de Ciurea, Mogoșești și Grajduri, după cum am aflat de la primarul Cătălin Lupu. Este vorba de o asociație de dezvoltare intercomunitară autorizată de Ministerul Finanțelor în domeniul serviciilor de audit, care chiar face angajări.

Pe cine ar lovi mai tare reforma din administrație?

Pe de altă parte, comunele situate la distanță de municipiul Iași ar putea să fie mai afectate de o reducere a personalului decisă de iminenta reformă administrativă. Însă cele din Zona Metropolitană sau doar vecine cu aceasta au alte perspective de dezvoltare, ne-a spus un fost primar, Mihai Cocoveică, de la Dumești. „Din taxele încasate pe zona de urbanism, poate fi susținut salariul persoanei care lucrează în acest domeniu”, a dat el un exemplu. Edilul a precizat că orice angajare a unui serviciu, inclusiv a celor oferite de Asociația Comunelor, trebuie să aibă aprobarea Consiliului Local.

De la Todirești, primarul Ovidiu Droancă ne-a spus că deja are o schemă de personal pe minus cu zece posturi. Dacă s-ar întâmpla ca administrația pe care o conduce să rămână fără un serviciu, va trebui să caute „o formă de a supraviețui”, adică să-l acopere de undeva, fie printr-o societate comercială de profil, fie de la Asociația Comunelor. El a subliniat ceea ce ne-au spus și alți primari, respectiv că reforma administrativă trebuie să fie făcută, dar nu după același șablon pentru toate comunele.

Cât este cotizația de membru în asociație?

În 2008, cotizația anuală la Asociația Comunelor din România era între 600 de lei, pentru unitățile administrative cu mai puțin de 1500 de locuitori, și 1500, pentru cele cu mai mult de 20 de mii.

Anul trecut, cea mai mică comună din județ, Cucuteni, avea de plătit 770 de lei, iar cea mai mare, Miroslava, 1.670 de lei. Chiar și așa, multe primării au întârziat plata cotizației.

Astfel, cotizația de membru plătită în 2024 a fost de 70 de mii de lei, din aproape 100 de mii de lei, cât era suma datorată pe tot anul trecut.

Prima comună înscrisă a fost Răducăneni, în iulie 2.000, adică la trei ani de la înființarea Asociației Comunelor. Au urmat Todirești, în decembrie 2004, Șipote, o lună mai târziu, apoi Aroneanu și Focuri, în iunie 2005.

Ultima venită „în club” este Moșna, în ianuarie 2021. Cu o lună înainte se înscrisese Schitu Duca, alte câteva comune intrând în asociație în 2019: Dumești, în ianuarie, Grozești, în februarie, Hălăucești, în august, Andrieșeni, octombrie, și Brăești, noiembrie.

