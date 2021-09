Cum folosesc Cioloș și Ghinea Facebook-ul ca să se ciondănească

Postarea de pe Facebook a lui Cioloș a pornit de la o afirmație la Europa FM a lui Cristian Ghinea: „L-am tot așteptat pe Dacian și nu îmi place să aștept”.

În replică, fostul premier tehnocrat a scris pe Facebook: „Da, este adevărat că am primit multe chemări din partea lui Cristi Ghinea de a prelua USR. Pe aceste invitații s-a și clădit mitul că există o conspirație a tehnocraților de a-i lua partidul lui Nicușor Dan, dar punctul nevralgic - cel care dărâmă tot acest mit - este faptul că eu nu am dat curs acestor invitații niciodată (...) Sunt sătul să văd exuberanța învingătorilor care îi umilesc pe cei învinși într-o confruntare politică și îmi displace jurământul de răzbunare al celor învinși și care se simt umiliți pe veci de cei care au câștigat. Nu mă joc cu focul și cred că cea mai mare calitate a unui om politic este să îi îmbrățișeze pe cei care au pierdut pentru victoria sa, nu să îi scoată din societate sau din organizație pe cei care l-au contracandidat”.

Ghinea i-a răspuns într-o comentare la această postare: „Cu tot respectul, nu te-am invitat niciodata sa preiei USR, un partid nu se preia, te-am invitat sa vii in USR pentru ca era nevoie de lideri. Intr-un partid democratic ca USR (si USR PLUS) mandatele se castiga prin vot. Exact asta am spus, "preluat" e un cuvant pus unfair de tine in gura mea. Nu ardem punti, vom lucra impreuna indiferent de rezultat. O sa treci peste supararea ca suntem in echipe diferite tura asta, o sa trec peste supararea ca imi pui cuvinte in gura. Hugs”.

A urmat o nouă replică a lui Cioloș, la comentariul lui Ghinea: „Am fost artizanul fuziunii pentru a avea azi forta politica pe care o avem. Am fost cap de lista la europarlamentare si la toate celelalte campanii. Si am fost impreuna, Cristi, la toate astea chiar daca nu am intrat in USR cand ai vrut tu. Iata ca ne-am intalnit pe cale, facem lucruri bune, cred eu, si putem face inca multe impreuna. M-as bucura doar sa intelegi ca oamenii pot fi buni si daca nu fac lucrurile doar asa cum vrei tu si atunci cand vrei tu. Asta nu inseamna ca sunt indecisi. Atata tot”.

