Cum functioneaza un motor electric trifazat?

Motoarele electrice trifazate sunt special concepute pentru a functiona in regim trifazat de curent alternativ si sunt utilizate in numeroase aplicatii industriale. Curentul alternativ isi schimba directia de la negativ la pozitiv si revine de mai multe ori pe secunda. Curentul alternativ obtinut in casa, spre exemplu, trece de la negativ la pozitiv si revine din nou de 60 de ori pe secunda. Curentul alternativ isi schimba puterea intr-o unda continua neteda denumita unda sinusoidala. Curentul alternativ trifazat are trei surse de curent alternativ, toate fiind defazate intre ele. Asta inseamna ca nu exista doua unde de curent alternativ care sa se afle in acelasi punct in acelasi timp.

Partile motorului electric trifazat

Un motor trifazat vine cu trei parti de baza si anume rotorul care are rolul de a se roti in motor si statorul care se ocupa de rotiri. Rotorul arata ca o retea circulara de bare si de inele care seamana cu o roata conectata la o axa. Statorul este format din inel la care se ataseaza trei perechi de bobine, care sunt distantate uniform. Pentru a gasi cel mai bun motor electric se recomanda https://www.allindustrialfv.ro/catalog/motoare-electrice-39, un loc in care poti gasi cele mai bune astfel de componente.

Cum se realizeaza miscarea in motorul electric?

Fiecare bobina se ataseaza la o faza de putere. Pentru ca bobinele sunt defazate, ele au rolul de a crea un camp magnetic rotativ care se invarte in jurul statorului continuu. Campul magnetic este cel care genereaza curent continuu in micare in interiorul statorului. Curentii nesincronizati sunt cei care creeaza o atractie rotorului incercand sa se alinieze cu campul magnetic din stator. Pentru ca rotorul nu se agata in nimic niciodata, el urmeaza campul magnetic al statorului.

Cum se controleaza motorul?

Puterea electrica a motorului este in doua variante si anume AC si DC, mai exact curent electric alternativ si continuu. In timp ce curentul continuu curge in aceeasi directie, curentul alternativ trece de la pozitiv la negativ de mai multe ori in aceeasi secunda. Motoarele de curent alternativ sunt alimentate cu ajutorul unui astfel de curent. Cu cat curentul comuta in directia corecta mai repede, cu atat viteza motorului creste. Un controler de curent alternativ este cel care modifica frecventa curentului cu scopul de a controla viteza cu care motorul se misca.

Controlerele pentru motoare primesc de obicei curent alternativ. Puterea care intra in controler este la o frecventa stabilita. Controlerul este cel care transforma in primul rand curentul alternativ in curent continuu si ulterior transforma curentul continuu inapoi in curent alternativ la o frecventa corecta. Va fi folosit un dispozitiv denumit redresor cu scopul de a produce curent continuu. In acest redresor se afla diode care functioneaza similar unei supape cu sens unic. In momentul in care curentul alternativ este in jumatatea negativa a fazei sale, dioda atasata firului negativ permite curentului sa treaca, pe cand o alta dioda care este atasata unui fir pozitiv opreste curentul. In momentul in care curentul alternativ este in jumatatea pozitiva a fazei, se intampla exact opusul acestei actiuni.