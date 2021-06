Cum i-au scăpat printre degete omului de afaceri Gheorghe Cheşcu cinci milioane de euro

Flux, Flux Com, Dirot Comp, Office & Logistic şi Stil M, societăţile în care Cheşcu apare ca asociat sau administrator, au înregistrat în anul 2020 o cifră de afaceri totală de 37 milioane lei (7,6 milioane euro), mai puţin cu aproape 40% faţă de anul anterior, când firmele au însumat afaceri de 58,9 milioane lei (12,5 milioane euro). În acelaşi timp, profitul net total pe anul trecut a înregistrat un declin de 60%, până la 5,2 milioane lei, de la 13,3 milioane lei în anul 2019. În toate cele 5 companii controlate de Cheşcu lucrau anul trecut 64 de oameni. Datele apar în bilanţurile depuse la Ministerul Finanţelor (MF) recent, fiind comparate de „Ziarul de Iaşi”.

Comerţul, afacerea de “suflet”

Cea mai profitabilă firmă a omului de afaceri ieşean este Flux, cu lanţurile de magazine în care se comercializează produse alimentare şi nealimentare, respectiv produse de uz casnic şi de bricolaj. De altfel, prin intermediul companiei Flux, Cheşcu a ocupat cu afacerile din anul 2019 locul 105 pe lista Top Forbes România, ediţia 2020. Astfel, Flux, cu obiect de activitate comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate (cu vânzare predominantă de produse nealimentare), a înregistrat în anul 2020 o cifră de afaceri de 35,5 milioane lei (7,3 milioane euro) şi un profit net de 5,2 milioane lei (1,1 milioane euro). Firma concentrează cel mai mare număr de angajaţi, numărul lor mediu fiind 60 anul trecut, potrivit datelor declarate de contabilii societăţii la MF. Pe de altă parte, cifra de afaceri în anul 2019 a fost mai consistentă, de 57,3 milioane lei (12,1 milioane euro), iar profitul net de 13,3 milioane lei (2,8 milioane euro), numărul angajaţilor menţinându-se la 60.

„Campioana” la pierderi este Office & Logistic, firma care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cum ar fi cele din Parcul industrial privat Flux din Tătăraşi, care dispune de hale de producţie în suprafaţă de 5.500 de metri pătraţi. Totodată, Cheşcu mai deţine parterul de fosta clădire de birouri din “Doi Băieţi”, cunoscută drept clădirea E.ON din Tătăraşi. Imobilul a fost transformat, în cea mai mare parte, în apartamente, iar ulterior au fost vândute. De asemenea, peste drum de magazinul de produse de uz casnic şi de bricolaj din Tătăraşi mai deţine o clădire de birouri ce a fost închiriată către BRD. O altă clădire de birouri importantă care este deţinută de familia Cheşcu este cea de pe Splai Bahlui din apropierea piramidei lui Dubeţ. Office & Logistic, prin intermediul căreia Cheşcu închiriază şi subînchiriază bunurile imobiliare proprii sau închiriate, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 1,2 milioane lei (247.000 euro) şi o pierdere de 1,3 milioane lei (268.000 euro), declarând un angajat la MF. În anul 2019, firma a raportat afaceri de aproape 1,4 milioane lei (297.000 euro) şi pierderi de 702.000 lei (149.000 euro), tot cu un angajat pe statul de plată.

Afaceri secundare

Deşi în funcţiune, firma Flux Com, prin intermediul căreia Cheşcu realizează intermedieri în comerţul cu produse diverse, nu se remarcă cu rezultate financiare deosebite, singurul an „mai productiv” fiind anul 2018, când societatea a raportat la MF o cifră de afaceri de 354.000 lei (cca 75.000 euro) şi un profit net de 99.000 lei (cca 20.000 euro), având pe atunci doi angajaţi pe statul de plată. În anul 2019, Flux Com a înregistrat o cifră de afaceri de 23.400 lei (cca 5.000 euro) şi un profit net de doar 5.600 lei (1.100 euro), fără a mai avea angajaţi. Pe anul 2020, principalii indicatori financiari sunt pe zero, cu excepţia unei pierderi raportate de 49 lei.

Dirot Comp, cu lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, a raportat la MF o cifră de afaceri de 15.600 lei (3.200 euro) în anul 2020, dar şi o pierdere de 2.200 lei (450 euro), având doi oameni angajaţi. În 2019, firma a obţinut o cifră de afaceri de numai 504 lei şi a raportat o pierdere de 39.100 lei (8.300 euro). Firma avea în acea perioadă 6 angajaţi. Dacă până în anul 2018 societatea Stil M avea ca activitate principală fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, din anul 2019 apare cu activitate în întreţinerea şi repararea autovehiculelor, înregistrând anul trecut o cifră de afaceri de 293.000 lei (60.000 euro) şi un profit net de 45.400 lei (9.300 euro), având doar un angajat. În anul 2019, societatea raporta la MF afaceri de 245.000 lei (52.000 euro) şi un profit net de 54.000 lei (11.500 euro), tot cu un angajat.