Cum i s-a schimbat viața Narcisei Birjaru, după ce a câștigat Chefi la Cuțite

Victoria i-a schimbat simpaticei Narcisa Birjaru viața complet, la doar 24 de ani. Acum are un fan club imens, dar și destui contestatari, însă nimic nu o mai împiedică să privească spre viitor cu încredere.

Sunt convinsă că acest titlu îți va deschide multe uși. Keed spunea chiar că după participarea la emisiune a primit deja două oferte de muncă pe bani frumoși. S-a întâmplat și în cazul tău? Cum ți s-a schimbat viața după Chefi la cuțite?

"Aşa este! Şi eu consider că un astfel de proiect e un deschizător de uşi pe mai departe. Mi s-a întâmplat şi mie, am primit deja câteva oferte. O colaborare am acceptat-o, iar pe restul le cântăresc puţin, pentru că vreau să iau decizia cea mai bună pentru mine", a declarat Narcisa Birjaru.