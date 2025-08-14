Cum intenţionează UEFA să revoluţioneze Supercupa Europei

Supercupa Europei tradiţională s-ar putea afla pe final de drum. Potrivit The Telegraph, UEFA intenţionează să reformeze competiţia. Un model identic cu acela al Supercupei Spaniei este în discuţie la conducerea fotbalului european. Ideea este de a organiza această competiţie în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu, relatează RMC Sport, citată de news.ro.

Paris Saint-Germain a devenit miercuri seara prima echipă franceză care a câştigat Supercupa Europei. O competiţie anuală în care câştigătoarea ultimei ediţii a Ligii Campionilor se confruntă cu câştigătoarea ultimei ediţii a Ligii Europa. În acest caz, PSG s-a confruntat cu echipa Tottenham.

Dacă între 1998 şi 2012 această finală s-a disputat pe stadionul Louis-II din Monaco, de atunci, acest duel anual a fost organizat, an de an, în diferite ţări europene. De exemplu, la Udine, în Italia, în faţa a 25.000 de spectatori, PSG s-a impus împotriva echipei Spurs la lovituri de departajare.

O Supercupă a Europei după modelul Supercupei Spaniei?

Dar acest lucru s-ar putea schimba în curând. Potrivit The Telegraph, Supercupa Europei ar putea deveni un turneu cu patru echipe, care s-ar desfăşura în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu. La fel ca Supercupa Spaniei, disputată în Arabia Saudită în cadrul unui Final Four în ultimele sezoane.

Aceasta ar fi ideea UEFA, în orice caz. Forul ar dori, cu aceste patru echipe, să organizeze două semifinale, apoi o finală, fără ca alte informaţii să fie dezvăluite în acest moment.

Această opţiune fusese deja menţionată cu câţiva ani în urmă. Într-un document publicat în 2022, pentru a vinde drepturile TV pentru ciclul 2024-2027, UEFA luase în considerare această ipoteză. O idee abandonată, dar care ar putea să reapară la următoarea licitaţie.

Dorinţa de a atrage Statele Unite pentru a câştiga jackpotul drepturilor TV

Relevent, noul partener american al UEFA, responsabil cu vânzarea drepturilor TV viitoare, ar trebui să încerce să vizeze creşterea pieţei americane, mereu în căutare de astfel de formate pentru competiţii. Spre deosebire de Europa, unde drepturile TV viitoare nu ar trebui să crească.

Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, a anunţat că este „posibil” ca meciuri din Liga Campionilor să se dispute în afara Europei, în special în Statele Unite.

Din nou, acest lucru poate aminti de strategia pusă în aplicare de Spania pentru a cuceri piaţa americană. Reamintim că Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat, în ultimele zile, proiectul de organizare a unui meci din campionatul spaniol între Barcelona şi Villarreal la Hard Rock Stadium din Miami, la 21 decembrie. RFEF aşteaptă aprobarea UEFA şi FIFA cu privire la această decizie. O decizie cu care Real Madrid nu este deloc de acord, pledând pentru echitatea între cluburile din aceeaşi competiţie.

