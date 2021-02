Cum îți dai seama cât de valoroasă este o pictură. Caracteristici de care se ține cont

Auzim de multe ori vorbindu-se despre picturi valoroase licitate la preturi uriase si cumparate de colectionari care ar da oricat numai sa aiba respectiva opera de arta intr-o camera. Valoarea unei picturi este destul de dificil de stabilit. Nu e ca si cand te-ai uita la ea si ai putea sa spui dintr-o singura privire ca pictura respectiva are sau nu valoare si cat de importanta ar fi. Stabilirea valorii unei picturi este un proces mult mai complicat decat ne inchipuim. Sunt specialisti care pot evalua si aprecia o lucrare de arta, dar dupa ce are loc o analiza detaliata, tinandu-se cont de mai multe criterii importante.

Valoarea unei picturi depinde de cateva caracteristici pe care le poate evalua corect doar cineva cu un ochi format si cu o experienta suficient de mare.

1. Autenticitatea. Diferenta dintre o pictura ieftina si una foarte scumpa este data in primul rand de autenticitate. De exemplu, un tablou de Monet va valora mult mai mult decat o copie. Pictura autentica se recunoaste usor; de multe ori se fac si analize inainte de a se stabili daca trece sau nu acest punct de pe lista lunga de criterii.

2. Provenienta. In cazul lucrarilor de arta, picturilor, provenienta se refera la istoricul celor care au avut in posesia tabloul respectiv. Cu cat e mai interesant, cu atat valoarea creste. Ca sa intelegeti mai bine va puteti gandi la urmatorul scenariu: o pictura a apartinut unui colectionar foarte cunoscut, a fost si intr-o galerie de arta celebra, ba a mai stat expusa si intr-un castel pe care toata lumea l-a vizitat macar o data in viata.

3. Conditia. Aici e foarte simplu de inteles la ce se refera aceasta caracteristica. Daca avem o lucrare artistica intacta, care arata impecabil si a fost bine intretinuta, valoarea sa va fi una foarte mare.

4. Popularitatea artistului/pictorului. Conteaza foarte mult cat de cunoscut e pictorul. Un tablou de Monet, ca sa continuam exemplul nostru, va fi mai valoros decat un tablou facut de un artist din oras x, despre care stiu cativa oameni. Valoarea picturii va creste pe masura ce popularitatea artistului va creste. Pretul pe care il poti obtine la o licitatie pentru o astfel de lucrare va fi unul urias si nu se va compara cu o lucrare la fel de buna, dar apartinand unui pictor despre care stim prea putine lucruri si ale carui lucrari nu sunt recunoscute pe loc.

5. Tipicalitatea. Cand o pictura, o opera de arta are niste trasaturi particulare care te trimit cu gandul direct la pictorul din spatele ei, valoarea este una mai mare. Un tablou cubist apartinand lui Picasso va valora foarte mult, mai mult decat orice fel de peisaj si tablou realizat tot de catre el in primii ani de pictat. De ce? Pentru ca toata lumea il asociaza pe Picasso cu un curent artistic numit cubism.

6. Suportul pe care a fost realizata pictura. General vorbind, tablourile pe panza valoreaza mai mult decat cele pe orice fel de hartie pentru pictura. Picturile cu acuarele de diverse tipuri se vor vinde mai bine decat schitele sau printurile, oricat de bune ar fi cele din urma. E mai greu sa pictezi pe o panza, sa ai grija la detalii, si asta conteaza foarte mult in ochii celor care vor evalua lucrarea artistica.

