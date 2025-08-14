Cum îți muți firma într-o cutie poștală? La Iași sunt pregătite 198 de locuri. Avantaje și dezavantaje

La Iași, 198 de căsuțe poștale sunt pregătite să devină sediul social al unor firme. Programul StartPost, lansat de Poșta Română pe 1 august, a atras deja primii clienți, iar în regiunea Nord-Est au fost deja închiriate 11 căsuțe poștale pentru sediu social. Serviciul le permite antreprenorilor să își înregistreze firma la Registrul Comerțului folosind o adresă de tip cutie poștală, în locul unui sediu fizic.

„La nivel județului Iași sunt 198 de căsuțe poștale – le numim «unități locative» – pregătite să devină sediul social al unor start-up-uri. Iar de la lansarea programului, la nivelul Regionalei Iași (n.r. – în toate cele șase județe ale regiunii Nord-Est) au fost deja încheiate 11 contracte de închiriere a căsuțelor poștale pentru sedii sociale. Un avantaj pentru antreprenori este că, în momentul în care primesc corespondența în cutia poștală, vor primi și o notificare. În felul acesta nu se mai poate vorbi de documente care nu ajung la adresa firmei. În plus, scapă de alte cheltuieli importante, cum ar fi chiria pentru un spațiu fizic sau utilitățile”, a declarat Radu Ursanu, directorul Regionalei Poșta Română Iași, pentru „Ziarul de Iași”.

Ce câștigă și ce riscă firmele

Mutarea sediului social de la o adresă fizică, unde există un spațiu real de lucru, la o adresă de căsuță poștală poate fi tentantă pentru unele afaceri, dar vine la pachet cu avantaje și dezavantaje pentru toți actorii implicați, de la agentul economic până la instituțiile de control ale statului.

Pentru stat, avantajele se văd în zona de gestionare a corespondenței și a evidențelor. O căsuță poștală asigură o adresă standardizată, ușor de folosit în bazele de date și de transmis notificări. Se reduc costurile și timpul necesar pentru comunicările oficiale, iar livrarea documentelor către firmă devine mai previzibilă. În plus, dispar situațiile în care reprezentanții instituțiilor nu găsesc pe nimeni la sediul declarat pentru a înmâna o citație sau o notificare.

Totuși, pentru același stat, există și dezavantaje importante. Adresele de tip cutie poștală fac aproape imposibil controlul fizic al activității la sediul social, ceea ce complică misiunea organelor de inspecție. Apar riscuri sporite de apariție a firmelor-fantomă, greu de localizat pentru verificări sau executări silite. În lipsa unei locații concrete, identificarea punctului de lucru real presupune resurse suplimentare, iar acest lucru afectează eficiența controalelor și colectarea corectă a taxelor.

Pentru agenții economici, beneficiile sunt adesea mai vizibile pe termen scurt. Costurile scad, pentru că nu mai este nevoie de chiria sau întreținerea unui spațiu doar pentru a îndeplini formalitatea sediului social. Flexibilitatea crește, confidențialitatea este și ea sporită, deoarece proprietarii nu trebuie să își publice adresa personală, iar procesul de înființare sau schimbare a sediului este mai rapid. De asemenea, adresa de căsuță poștală oferă stabilitate, rămânând aceeași chiar dacă activitatea firmei se mută frecvent.

Care sunt principalele riscuri

Pe de altă parte, există și dezavantaje comerciale. Unele domenii cer, prin lege, un spațiu fizic autorizat. De exemplu, pentru depozitare, producție sau comerț cu produse alimentare. În plus, imaginea firmei poate avea de suferit: partenerii, clienții sau chiar angajații pot interpreta lipsa unui sediu real ca un semn de precaritate sau lipsă de transparență. Costurile pentru serviciile de căsuță poștală nu sunt mari, dar se adaugă lunar la cheltuieli, iar în relația cu autoritățile pot apărea complicații dacă acestea solicită vizite la sediu și constată că acolo nu există spațiu de activitate.

La nivel macroeconomic, mutarea sediului social la o adresă de căsuță poștală aduce trei riscuri majore. Primul este creșterea opacității în circuitul economic. Dacă în registrele publice apare doar o cutie poștală, localizarea activității reale devine dificilă, atât pentru autorități, cât și pentru partenerii comerciali. În domenii sensibile, acest lucru poate acoperi activități neautorizate sau nedeclarate.

Al doilea risc privește recuperarea creanțelor: notificările legale și intervențiile executorilor judecătorești se bazează pe adresa sediului social, iar dacă aceasta este doar o cutie poștală și firma nu ridică corespondența, procesul se prelungește și costurile pentru creditori cresc.

Al treilea risc ține de verificarea bonității și seriozității. Băncile, furnizorii și clienții B2B folosesc adresa fizică pentru a evalua stabilitatea unei afaceri; lipsa unei locații vizitabile poate duce la solicitarea de garanții suplimentare, plata în avans sau chiar refuzul colaborării. În industriile reglementate, o astfel de situație poate elimina complet firma din procedurile de licitație sau din rețelele de furnizori.

În ansamblu, mutarea sediului social la o căsuță poștală poate fi o soluție eficientă pentru afaceri mici, mobile sau exclusiv online, dar implică și compromisuri care trebuie atent evaluate. Beneficiile de cost și flexibilitate pot fi contrabalansate de probleme de imagine, de dificultăți juridice și de bariere în accesul la finanțare sau parteneriate.

Cât ajunge un abonament anual?

Un abonament pentru o căsuță poștală folosită drept sediu social costă 1.200 de lei pe an, plus TVA. Dar, spune Radu Ursanu, Poșta Română oferă o facilitate: dacă se semnează un contract pe trei ani, al patrulea an este gratuit.

Serviciul este disponibil atât online, pe platforma dedicată posta-romana.ro/sedii-sociale.html, cât și direct la un oficiu poștal. Procedura presupune completarea formularului de „găzduire sediu social”, alegerea tipului de contract – pentru înființarea unei firme sau relocarea acesteia – și semnarea documentelor, care pot fi depuse apoi la Registrul Comerțului.

StartPost a fost lansat pe 1 august cu scopul declarat de a sprijini mediul de afaceri, în special companiile aflate la început de drum, freelanceri și întreprinderi mici, dar și de a transforma Poșta Română într-un „Ghișeu Universal”, accesibil și aproape de cetățean.

