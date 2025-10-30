Cum m-a executat funcționarul de la Ghișeul 1? O relatare despre birocrația cruntă de la Iași

M-am întors în țară colorată și relaxată. Acum sunt gri și stresată ca cei mai mulți de aici. M-am adaptat, cu alte cuvinte, i-am răspuns duminică prietenei mele care mă suna din Dallasul american, acolo unde locuiește încă din adolescență. Deși mai sunt ani buni până atunci, Anca plănuiește ca la pensie să se întoarcă în România și era curioasă cum a fost pentru mine reîntoarcerea după aproape treisprezece ani petrecuți în străinătate.

Îmi lipsește ușurința cu care se rezolvă lucrurile în Olanda, lipsa birocrației, sentimentul de confort și bunăstare de acolo, dar aici am familia și prietenii, așa că în ce privește latura umană am ieșit în câștig, i-am mai explicat Ancăi. Nu știu în ce măsură i s-au părut liniștitoare vorbele mele, nici dacă experiența mea i-a clătinat câtuși de puțin planul de revenire în țară.

Când m-a sunat Anca, îmi pregăteam febril dosarul cu care urma să mă prezint în ziua următoare la Serviciul Permise de Conducere și Înmatriculări din Iași. Programarea era făcută cu cinci săptămâni înainte, prima zi disponibilă în calendarul instituției. Comisionul pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare, pe care urma să fie înscrisă actuala mea adresă din cartea de identitate, era plătit, tot așa, cu mult timp înainte.

Pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări am găsit o listă în opt puncte cu documentele necesare. Între ele, se cerea și „dovada înregistrării în evidențele organului fiscal competent al autorității administrației publice locale (Direcția/ Serviciul/ Biroul/ Compartimentul Taxe și Impozite Locale din cadrul UAT în a cărui rază de competență se află noul domiciliu), care să conțină noile date de identificare ale solicitantului, în cazul schimbării domiciliului”.

Am început din nou să caut pe internet cum pot obține acea dovadă de la Primăria Iași. Informațiile, dacă or fi existat undeva, au rămas ascunse pentru mine. Abia întoarsă din concediu, nu apucasem să fac și drumuri până la primărie pentru acest certificat. Așa că am găsit o variantă care mi se părea la fel de bună: online am reușit să obțin Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

Mai bine de o oră am completat cereri și printat documente, așa că a doua zi m-am prezentat încrezătoare la Ghișeul 1 al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Autobuzul a sosit la timp, traficul în oraș era prietenos, iar la linia care mă despărțea de clientul servit deja la ghișeu eram chiar cu cinci minute înainte de programare. Totul se anunța un mare succes, cu consum mediu de efort. Însă funcționarul de la Ghișeul 1 avea să mă execute în câteva secunde: mi-a azvârlit cu un gest disprețuitor documentele originale și, dintr-o a doua mișcare, a respins tot dosarul, condamnându-mă la drumuri suplimentare între instituțiile statului.

Certificatul de care spuneam mai sus e musai să fie cel de la Primărie – ce contează că Evidența Populației atestă același domiciliu? Se spunea parcă acum vreun an că cetățenii nu vor mai trebui să prezinte statului documente pe care statul le are deja? Nici pomeneală.

„Și eu ce fac acum? Îmi fac iar o programare pentru care mai aștept vreo două luni?”, am întrebat descurajată. „Faceți ce vreți, nu e treaba mea”, mi-a răspuns funcționarul nefuncțional de la Ghișeul 1. „Spuneți că puteți vedea dovada de plată a comisionului pe ghișeul.ro și că nici măcar nu ar fi trebuit să mai prezint acea dovadă. Tot pe ghișeul.ro puteți vedea că plătesc taxe și impozite pentru casă și mașină la adresa actuală”, am mai făcut o încercare. În zadar. În spatele Ghișeului 1, funcționarul părea angajat să lupte pentru aducerea cât mai frecventă a oamenilor la sediul instituției. Nu-l interesa, era treaba mea, mi s-a repetat, și am înțeles că sunt condamnată la alte ore pierdute.

Cum ar fi ca funcționarii să se pună în pielea cetățenilor? Cum ar fi ca cel din spatele Ghișeului 1 să nu fie fericit că a scăpat de un client cu câteva minute mai devreme, ci să încerce să caute soluții?

Am înțeles că, deși situația pare absurdă, documentul trebuie eliberat de o instituție și nu de alta, deși ambele sunt de stat și emit acte la fel de credibile. Ce nu am putut înțelege e de ce funcționarul nu ar fi acceptat dosarul urmând ca eu să trimit ulterior documentul lipsă. Sau, mai simplu, de ce ocupă acel scaun dacă nu pentru a ajuta cetățenii, ci doar pentru a fi un bolovan într-un proces și-așa greoi?

Furioasă, am vorbit la telefon cu o voce amabilă din conducerea serviciului, reclamând lipsa de empatie și inerția angajatului aflat teoretic în slujba cetățenilor. Vocea mi-a spus că, dacă aș fi avut un cont online la instituția lor, mi-aș fi putut rezolva problema de acasă, încărcând documentele în platformă. Doar că acel cont se deschide la ghișeu, unde trebuie să te prezinți cu buletinul.

Plecasem de câteva minute, dar am făcut stânga-mprejur și m-am prezentat din nou la ghișeu, de data asta pentru deschiderea contului online (la alt ghișeu de data aceasta). Abia ajunsă acolo, vocea prietenoasă m-a sunat din nou, cu scuze. Într-adevăr, îmi pot crea cont, dar operațiunea de schimbare a certificatului de înmatriculare nu se poate face online. Nu încă. Nu la Iași. Se poate, însă în București și în alte câteva județe. Probabil că digitalizarea vine la Iași pe autostrada A7 și s-a blocat undeva, printr-un șantier.

Cu cont online deschis inutil în acest moment și fără certificatul cerut, era deja clar că nu voi rezolva problema într-o singură zi. În Păcurari, la centrul de cartier al Primăriei, am ajuns cu cinci minute înainte de închidere, pentru că voiam totuși să depun cererea pentru emiterea certificatului. Funcționara își verifica rujul într-o oglinjoară de poșetă. „Când aveți programare la Permise și Înmatriculări?”, m-a întrebat. Perplexă, i-am răspuns că am avut și că vin tocmai pentru că am nevoie de un document nou ca să mă pot duce iar acolo. „Nu așa se face. Certificatul are valabilitate de 30 de zile. Întâi vă faceți programarea și, când știți data, veniți din nou la noi.”

De data asta nu m-am mai simțit executată, cum a făcut funcționarul de la Ghișeul 1, ci expediată. „Oricând, mă duc oricând, numai dați-mi certificatul, vă rog”, am zis exasperată, extrem de conștientă că ceasul ticăia în defavoarea mea, când ușa Primăriei avea să se închidă. Graba mea, dar și a ei, a convins funcționara să îmi înmâneze formularul, pe care l-a pus apoi pe un colț de birou înainte de a-și lua geanta și haina. Am plecat aproape în același timp de acolo.

Peste patru zile, certificatul ar trebui să fie gata. Apoi, așa cum m-a asigurat vocea amabilă de la Serviciul Permise și Înmatriculări din Iași, cu un nou telefon prin care îmi voi anunța sosirea, aș putea rezolva în sfârșit lungul și obositorul proces al depunerii unor documente la o instituție a statului.

Într-o lume ideală însă, vocea amabilă și atitudinea binevoitoare ar fi fost ale funcționarului de la Ghișeul 1. Iar într-o Românie mai bună, mai eficientă, întâlnirea mea cu acel funcționar nici nu ar fi trebuit să aibă loc.

Toate acestea m-au dus cu gândul la Anca și la discuția noastră din ziua precedentă. Căldura familiei și a prietenilor contează, dar ce te faci când și tu, și ei, trăiți într-un oraș în care aproape orice interacțiune cu funcționarii se transformă într-o bătălie, iar zilele se consumă pe drumuri între instituții?

