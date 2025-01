Cum mai funcționează Staborul, instanța de judecată a țiganilor ieșeni? Se dă și bătaie. Bulibașa Berculică: ,,Facebook și TikTok omoară tot”

Dacă ne referim la comunitatea tradițională de romi din ,,paradisul de la Zanea”, judecata țigănească are rol de decizie mai ales în cazuri civile, cum ar fi infidelitățile sau iubirile interzise. Legile după care funcţioneză staborul sunt nescrise, transmise din bătrâni. Cu alte cuvinte, cine greșește, după ce primește o mamă de bătaie, plătește mulți galbeni, pentru a-și spăla rușinea. Cu toate acestea, romii spun că legile lor nu le încalcă pe cele oficiale, ci doar soluționează mai repede conflictele.

Totuși, oricât s-ar dori să beneficieze de dreptate în mod egal, atât bărbații, cât și femeile, romii iau în serios zicala conform căreia la bărbat mai merge, își scutură pălăria şi pleacă mai departe, dar la femeie, nu.

,,Femeia nu are dreptul să umble pe la alții, bărbatul, na, nu știe nimeni când pleacă undeva, nu prea se află, se urcă în mașină, nu știe nimeni unde se duce. Doar să plece de acasă și chiar să nu mai vină. Atunci e divorț, adică nu mai sunt împreună. Anul trecut am avut pe unul care nu a mai vrut să stea cu femeia lui, și sunt divorțați cum ar fi. Dar la noi nu este cu cununia asta civilă, cum e la voi, la primărie”, a mai spus bulibașa.

Berculică Stănescu, bulibașa romilor din Ciurea, a subliniat pentru ,,Ziarul de Iași” că în ultima vreme, în ceea ce privește comunitatea sa, anual se organizează minim un stabor, ,,de vină” fiind mai ales rețelele de socializare.

,,În ultimul timp fetele au umblat oleacă, Facebook-ul ăsta și TikTok-ul omoară tot, ferească Dumnezeu! A plecat una cu un român la Constanța și am sunat la poliție totuși, am adus-o înapoi. Acum e bine, se înțelege cu soțul, dar atunci a fost un pic de scandal și cu poliția, cu tot. Au și copii acum. Și o fată mare a plecat cu un alt bărbat, acum doi ani. Am adus-o înapoi, a rămas fată mare și și-a luat pe altcineva”, a menționat Berculică Stănescu.