Cum (mai) stăm cu nivelul de trai în România?

Înainte de a ataca direct problema în cauză, propun o evaluare sumară a economiei și a societății românești, ca să încadrăm oarecum tema articolului din această săptămână. Deși România se confruntă cu unele problemele macroeconomice generate de majorarea excesivă a deficitului bugetar –, economia funcționează relativ bine. Când mă refer la economia națională, am în vedere economia privată (peste 80%), nu la acea parte a economiei în care statul este administrator/ deține majoritatea capitalului social.

Pe la începutul acestui an, Universitatea Harvard (SUA) furniza indexul complexității economice globale pentru 2024, un clasament în care România era plasată pe un onorant loc 20, cea mai complexă economie din cele 145 de țări analizate fiind considerată Coreea de Sud, urmată de Japonia și Elveția. Indexul complexității unei economii nu se referă doar la nivelul de dezvoltare, exprimat sintetic prin PIB-ul per capita, ci şi la diversificarea bunurilor și serviciilor pe care le exportă. Analiștii economici de la Harvard au apreciat că economia românească a făcut progrese semnificative în ultimii ani mai ales în diversificarea exporturilor.

În momentul de față, conform datelor INS (ianuarie 2025), ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de maşini şi echipamente de transport (44,8% la export şi 33,8% la import) şi alte produse manufacturate (28,7% la export şi 29,3% la import). Cu ani în urmă, economia României se remarca prin produse manufacturate în sistem lohn, care nu aduceau plus-valoare, ca să nu mai vorbim despre cât de precare erau condițiile de muncă și salarizarea persoanelor care lucrau în întreprinderile de producție lohn. Investițiile străine directe, fondurile europene, proiectele guvernamentale de investiții în infrastructura de transport, forța de muncă inginerească bine pregătită și ceva mai ieftină decât în alte țări au generat dezvoltare într-un climat de pace și relativă stabilitate politică.

De la chestiunea complexității economiei naționale, să trecem la cea a nivelului de dezvoltare a țării. Potrivit Eurostat, țara noastră a urcat în 2024 pe locul 18 în rândul ţărilor UE în ceea ce privește PIB-ul per capita exprimat la paritatea puterii de cumpărare (GDP per capita in purchasing power standards), apropiindu-se de țări ca Polonia şi Estonia, mult mai harnice și mai reformiste. PIB-ul per capita este un indicator al dezvoltării economice, utilizat în comparaţiile între ţări, mai degrabă decât comparării în timp. PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în PPS elimină diferenţele de nivel al preţurilor dintre ţări, permiţând comparaţii semnificative ale volumului PIB între acestea.

Mai precizez că PIB-ul per capita nu descrie în profunzime nivelul de trai/ calitatea vieții/ bunăstarea socială. Realitatea ne arată că dezvoltarea/ creșterea economică poate să coexiste cu un grad mare de polarizare socială. România a făcut progrese economice remarcabile de când a aderat la UE, dar nu toți cetățenii o duc bine. Oamenii își compară nivelul de bunăstare cu ceilalți sau cu nivelul de bunăstare a celor din țările în care călătoresc. Migrația externă masivă a românilor după 2007 este explicată în mare parte de discrepanțele socio-economice dintre mediul rural și cel urban, din regiunile din Vestul și Centrul țării mai dezvoltate, comparativ cu regiunile mai sărăce, între România și media UE.

În cele ce urmează, voi aduce în discuție câțiva indicatori statistici care descriu nivelul de trai și gradul de polarizare socială în România: rata riscului de sărăcie sau excluziune socială, indicele inegalității veniturilor, deprivarea materială și socială severă, coeficientul GINI. Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) a fost de 32,0%, în anul 2023, corespunzătoare unui număr de 6,0 milioane persoane. Față de anul 2022, se constată o descreștere a valorii indicatorului, cu 2,4 puncte procentuale, reprezentând o scădere cu 492 mii persoane.

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială afectează mai mult femeile decât bărbații (33,1% dintre femei și 30,9% dintre bărbați). Vârsta joacă un rol important, indicatorul AROPE fiind, în anul 2023, mai mare la persoanele de 0-17 ani (39,0%) și la tinerii în vârstă de 18-24 ani (31,1%) și mai scăzut la persoanele de 25-49 ani (28,8%). Ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani şi peste care se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială a fost de 32,3%. În anul 2023, din totalul persoanelor ocupate în vârstă de 18 ani și peste, 22,8% s-au situat în risc de sărăcie sau excluziune socială, față de 38,9% din totalul persoanelor neocupate, din aceeași categorie de vârstă.

La nivelul UE-27, nouă regiuni aveau o pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, variind de la 30,0% la 44,9%, între acestea numărându-se și regiunile Nord-Est și Sud-Vest Oltenia din țara noastră. Cea mai puțin săracă regiune din România este regiunea București-Ilfov (2,1%), iar cea mai săracă regiune este Nord-Est (31,4).

Indicele inegalității veniturilor estimează de câte ori sunt mai mari veniturile disponibile pe adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv contravaloarea consumului din resurse proprii) obținute de toate persoanele din quintila 5 (cele mai bogate) față de veniturile obținute de persoanele din quintila1 (cele mai sărăce), ale distribuției populatiei după venitul disponibil pe adult-echivalent. Când România a aderat la UE (2007), acest indice avea valoarea 7, între timp a scăzut la valoarea de 5,8, ceea ce înseamnă o reducere a discrepanțelor între cei mai bogați cetățeni români și cei mai sărăci.

Deprivarea materiala și socială severă se referă la persoanele și gospodariile care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu-si pot permite 7 din cele 13 componente esențiale pentru un trai decent (șase la nivel individual și șapte la nivel de gospodarie), cum ar fi: capacitatea de a face față cheltuielilor neprevăzute; capacitatea de a putea plăti o săptămână de vacanță pe an; capacitatea de a achita la timp, fără restanțe, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilități; consumul de carne, pește sau echivalentul vegetarian cel puțin o dată la doua zile; încălzirea corespunzătoare a locuinței; cheltuirea unei sume oarecare de bani în fiecare săptămână pentru propria stare de bine, înlocuirea hainelor vechi/ uzate cu altele noi ș.a.m.d. După cum arată figura următoare, 19,8% din cetățenii României sunt afectați de deprivare materială și socială severă, comparativ cu media UE de 6,8%.

Coeficientul Gini evidenţiază ce procent din totalitatea veniturilor populaţiei ar trebui redistribuit, pentru a asigura o repartizare perfect egală între toţi membrii societăţii. Din punct de vedere teoretic, coeficientul Gini poate lua valori cuprinse între 0 şi 1 (sau 0 – 100%). O valoare nulă ar însemna o egalitate perfectă a distribuţiei, adică toţi cetăţenii unei ţări ar primi acelaşi nivel al venitului.

Dacă coeficientul Gini ar lua valoarea 1 (100%), întreg venitul dintr-o ţară ar fi realizat de o singură persoană. Valoarea coeficientului Gini a avut un trend descrescător de la valoarea maximă de 38,3% atinsă în anul 2007, la 31,0%, valoarea minimă atinsă în anul 2023. Cu toate acestea, România rămâne una din țările cele mai polarizate la nivel european, ceea ce creează nemulțumire și frustare la nivel societal. Economia merge binișor, dar banii se concentrează în puține buzunare.

Potrivit unei analize a companiei Knight Frank, citată de Ziarul Financiar (2023), România avea aproape 91.500 de milionari în dolari, adică persoane a căror avere depăşeşte pragul de un milion de dolari. Numărul lor a scăzut uşor în 2021, al doilea an de pandemie şi ultimul pentru care există date publice. Spre comparaţie, în 2020 erau aproape 93.000 de persoane cu statut de miilionari. Analiza Knight Frank indică o creștere accelerată a acestui număr în ultimii cinci ani (2016-2021), trend care va continua şi în perioada care va urma (2021-2026), semn că vor fi alţi aproape 50.000 de oameni a căror avere va depăşi pragul de 1 milion de dolari. Cam așa arăta România din punct de vedere economic și social în anul electoral 2024.

În mod evident, nu doar factorii economici și sociali explică configurațiile votului de la alegerile din 2024 și alegerile prezidențiale din 2025. La aceștia se mai adaugă interferența actorilor externi, impactul paltformelor sociale (ex: TikTok), comunicarea publică a principalilor combatanți, proliferarea teoriilor conspirației și a discursului instigator la ură și multe altele de care se ocupă deja sociologii și politologii. Suntem într-o perioadă critică pentru țară, nu numai din punct de vedere economic – problema deficitului bugetar. Deocamdată, democrația românească a fost salvată de victoria lui Nicușor Dan, dar de rezultatele președinției acestuia și ale guvernelor pe care le va gira politic va depinde soarta României peste cinci ani. Dacă reformele dure de reajustare macroeconomică (reducerea deficitului bugetar) care se anunță nu vor începe cu reducerea privilegiilor celor privilegiați (elitelor), să nu ne mirăm de ceea ce va dori poporul (masele) la alegerile din 2030. În acest context, poate chiar ar trebui să discutăm aplicat despre cota unică de impozitare versus impozitarea progresivă a veniturilor, fără etichete de genul „cutare e neoliberal”, iar altul „marxist”. Cifrele să vorbescă mai întâi!

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video