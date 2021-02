Cum ne putem proteja cu ajutorul sistemelor de detecție (P)

Paginile media ale ultimelor zile au fost pline de evenimente tragice, care au dus la pierderi importante. Toți am privit neputincioși cât de ușor se ajunge la pierderea vietilor omenești în locuri neașteptate.

Pentru ca situațiile petrecute să nu se repete, sau să fie cât mai mult limitate, am dorit să aflăm ce putem face pentru paza noastră și a celor dragi, atât in spatiul public, cât și in cel privat.

Pentru aceasta am apelat la reprezentantii Grupului de firme MOLID - MTS, specialiști cu vechime pe piața sistemelor de securitate. La întrebările noastre a raspuns domnul Vergil Darie, fondatorul Grupului Molid - MTS.