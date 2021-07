Cum pot fi risipiţi banii la Politehnica

Pe 7 iunie, Consiliul Local Iaşi a deschis larg robinetul pentru Politehnica Iaşi. După ce anul trecut virase circa 0,9 milioane euro unei echipe care activa în Liga I, în acest an, Poli, care va juca în eşalonul secund, a primit dreptul de a încasa circa 1,4 milioane euro. Mai precis 6 744 406 lei: 4 744 406 lei pentru perioada 1 ianuarie – 30 mai, 1 500 000 lei pentru turul Ligii a II-a, 500 000 lei pentru Centrul de Copii şi Juniori. Deşi mâine se face o lună de la şedinţa CL, niciun cent nu ajunsese până ieri în conturile clubului condus de un consilier local, Florin Briaur. Explicaţiile oferite pentru întârzierea uriaşă ţin de birocraţie…

Neplata la timp poate avea efecte serioase asupra clubului, care riscă să piardă, conform oficialilor clubului, peste 100 000 de euro. Suma amintită reprezintă, cumulat, banii la care majoritatea jucătorilor şi antrenorilor activiîn sezonul trecut erau dispuşi să renunţe dacă erau plătiţi până pe 15 iunie, în unele cazuri, sau 25 iunie, în alte situaţii. Aceasta pentru că mulţi fotbalişti şi-au dat acordul să nu primească jumătate din restanţele pe care Politehnica le avea faţă de ei.

Nu numai din cauza capitolului amintit gruparea ieşeană pierde bani mulţi. Cum dezvoltatorul imobiliar care închiria apartamente clubului nu mai e dispus să primească oameni de la Politehnica până nu i se achită datoriile, jucători şi antrenori aduşi în această vară stau la hotel. Firesc, cheltuielile cresc în acest context.

La această oră se ştie doar că săptămâna aceasta ar putea intra 30% din cei 4 777 406 lei, diferenţa sperând a fi încasată săptămâna viitoare. Abia apoi se va trece la redactarea documentaţiei necesare accesării celorlalte două milioane de lei rezervate pentru acest sezon. Cum Briaur a anunţat că datoriile clubului sunt de circa nouă milioane de lei, pentru reechilibrare va mai fi nevoie, foarte probabil, de o încă alocare de bani publici către Poli, după ce sunt cheltuiţi toţi banii aprobaţi luna trecută.

Altfel, ieri a fost rezolvată legitimarea lui Cană, care a fost împrumutat pe un an de la FCSB. Stan (FCSB), Hodorogea (Viitorul Constanţa) şi Serediuc (Rodos) urmează a semna contractele după vizita medicală, care se încheie astăzi. În zilele următoare vor fi purtate discuţii cu Teodor Axinte, care are dreptul de a deveni jucător liber. Apoi, chiar dacă sunt sub contract, Răzvan Onea şi Francisc Cristea ar putea semna noi acorduri, cu salarii mai mari.

Reamintim, Politehnica Iaşi joacă mâine, de la ora 11:00, un nou meci amical în Copou, cu o echipă de Liga a III-a, Huşana Huşi.

foto: www.politehnicaiasi.ro