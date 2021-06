Cum rezolvă Fritz parcările din cartiere. Abonamente doar pentru cei care au înregistrat mașina și au buletin în Timișoara

Timișorenii se plâng în continuare de lipsa locurilor de parcare în cartiere și sunt nemulțumiți mai ales de faptul că plătesc impozite în oraș, iar cei stabiliți aici din alte zone ale țării și au autoturismele înregistrate în alte județe ocupă locurile de parcare.

„Vizavi de parcări, de ce nu se aplică o regulă ca în Brașov, de exemplu. Acolo, fiecare locatar are un loc pe care îl plătește la primărie, este o sumă modică. Eu vin la 9 seara acasă de la serviciu și nu am loc de parcare. Plătesc impozite de 20 de ani și nu am loc de parcare. Și la mine în fața blocului sunt MH, Caraș, Gorj, Dolj, a fost o mașină care a stat mai mult de șase luni în fața blocului, din Dolj. Nu mi se pare normal, atâta timp cât eu plătesc și pe apartament, și pe mașini și să nu am un loc de parcare”, s-a plâns un timișorean din Freidorf edilului-șef.

Fiecare loc de parcare în Timpark

Răspunsul a venit imediat de la primarul Timișoarei, care a dezvăluit că se lucrează deja la un plan: fiecare loc de parcare existent să fie marcat și introdus în Timpark, iar în cele din urmă să existe abonamente de locatari în toate cartierele doar pentru cei care și-au înregistrat mașinile în Timiș și au buletin de Timișoara.

