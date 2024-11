Cum s-a transformat „durerea croitoresei” în „durerea IT-istului”: din ce în ce mai mulți tineri ajung la spital cu dureri de spate

„Coloana vertebrală are o poziție naturală, are acea «burtă» în față, care atunci când devine dreaptă își pierde resortul de funcționare normală și atunci apar durerile. Este o creștere mare a acestui număr de cazuri în ultimii ani, dar cel mai important este că vedem această creștere la tineri. Am multe domnișoare, care sunt înalte, cu gâtul lung și uneori mai firav, care resimt acele dureri posturale și vin la controale. Frecvent, sunt tinerii cu dureri interscapulare, între omoplați, care sunt șocați că nu au ce să facă pentru a rezolva problema imediat. Trebuie să își corecteze postura, să se miște, să facă kinetoterapie”, a explicat dr. Bogdan Iliescu.