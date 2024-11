Cum s-a viralizat Călin Georgescu pe TikTok: explicațiile a doi specialiști ieșeni. „Platforma fiind din China, va favoriza narative destabilizatoare”.

Jurnaliști cu experiență, specialiști în politică, sociologi s-au declarat șocați de ,,surpriza” Călin Georgescu, care nu doar pentru tiktokeri, cât pentru cei mai mulți oameni care au votat, indiferent că au fost revoltați pe Ciolacu sau au fost nehotărâți, a reprezentat, de fapt, candidatul cel mai bun, nicidecum răul cel mai mic. De ce spun mulți asta? Personal am văzut, scrolând pe TikTok, încă de săptămâna trecută, cum acest personaj îmi sufoca conținutul efectiv, în ciuda faptului că nu îi acordam prea mare atenție. Doar mă amuzam pe seama lui. Recunosc, deși am scris o licență despre boți și troli, inițial am crezut că e un trend trecător, generat de cei mai supărați din diasporă.

Din cinci clipuri de pe feed, trei erau despre Călin Georgescu

Duminică dimineața, nu mare mi-a fost mirarea să constat totuși că cea mai virală aplicație din țară a fost cucerită de acest produs. Era clar că sunt implicați troli. Din cinci clipuri care îmi apăreau în feed, trei erau despre Călin Georgescu. Am încercat să acord mai multă atenție până și scandalului Adrianei Bahmuțeanu, în speranța că algoritmul despre care care știam că generează clipuri similare cu cele la care mă uitam cel mai mult mă va ajuta să scap de el. Degeaba. Câteva ore mai târziu, abia când am plecat să votez, am dat nas în nas cu realitatea. Din 6 cunoștințe cu care m-am întâlnit în jurul secției, 3 au votat cu ,,independentul” Călin Georgescu. Mi s-a părut cel puțin suspect. Ulterior, m-au sunat rude din țară și din străinătate, care rareori s-au prezentat la vot, să mă anunțe că au mers special pentru Călin Georgescu. Vecini, parte din prieteni, corporatiști chiar angajați ai statului au votat tot cu acesta. Un argument pe care l-am auzit a fost:,,E deștept, vorbește frumos, știe două limbi, engleză, spaniolă și mai ce…?”, la care eu spun ,,rusă?”. Un altul:,,M-am luat cu amicul ăsta și nu știu, l-am votat pe ăla, cum îl cheamă, Georgescu. Am văzut că e și pe TikTok”. Abia atunci am simțit frustrare. Exit poll-ul mi-a alimentat ideea că îl vom avea pe Călin Georgescu și în turul I, având convingerea, după toate cele văzute și auzite, că diaspora nu o va ajuta prea mult pe Lasconi.

Explozia de vizibilitate pare creată brusc şi artificial

Astfel, până luni dimineață, mulți l-ar fi votat pe Ciolacu cu ambele mâini, făcând trimitere la situația similară din 2000: Iliescu – Vadim. Mulți au aflat pentru prima dată că prezidențiabilul pentru care au optat are legături cu Moscova, iubitor de Corneliu Zenea Codreanu și Ion Antonescu. Călin Georgescu are un discurs puternic antisemit, legionar, ”mesianic”, pro-rus și anti-Occident. Cum a fost posibil să fie atât de digerat, pe TikTok, într-un timp atât de scurt?

Succesul obținut de Călin Georgescu în alegerile prezidențiale din România se datorează aproape exclusiv faptului că a fost promovat după un plan extrem de bine pus la punct, de către o misterioasă rețea care s-a activat coordonat acum 2 luni, potrivit unei analize expert Forum. Pe scurt, explicația este următoarea: Călin Georgescu ar fi fost susținut de o rețea coordonată de conturi de promovare directă.

Pe 18 noiembrie, Călin Georgescu avea 92,8 milioane de vizualizări făcute majoritar în ultimele 2 luni.

De pe 22 noiembrie, a crescut cu 52 milioane de vizualizări. Mai exact, şi-a adăugat mai mult decât toată vizibilitatea realizată de Mircea Geoană în 11 luni, prin conturi care au crescut organic, în timp. Explozia de vizibilitate pare creată brusc şi artificial, exact la fel ca sondajele în care a explodat deodată cu un scor între 8-10%.

Tema cu cea mai mare vizibilitate împinsă de Călin Georgescu pe TikTok în ultimele două luni este pacea, mai exact nevoia ca România să oprească sprijinul acordat Ucrainei pentru a nu implica țara în război.

Ce s-a întâmplat pe TikTok: cum s-au viralizat clipurile cu Călin Georgescu?

În calitate de programator, Roland Iordache a explicat pentru ,,Ziarul de Iași” cum funcționează TikTok, care este algoritmul, respectiv prin ce diferă o creștere organică de o creștere artificială a vizualizărilor. „Algoritmul TikTok prioritizează engagement-ul – aprecieri, comentarii, share-uri, durata de vizionare a clipului -, dar și distribuirea conținutului către utilizatori care ar putea fi interesați de acel tip de conținut. Adică fiecare clip urcă inițial pe un «val mic», fiind distribuit unui eșantion de utilizatori. Dacă performanțele clipului (rată mare de engagement, n.r.) sunt peste medie, va fi promovat către un număr și mai mare de utilizatori. Algoritmul analizează pattern-uri de comportament (ce urmăresc utilizatorii, ce tip de conținut apreciază sau comentează, n.r.). Recomandările se bazează și pe sunete, hashtag-uri, texte din descrieri sau chiar detalii din metadatele clipurilor, cum ar fi recunoașterea obiectelor din imagini etc. Astfel, dacă un produs sau o persoană devine populară rapid, acest lucru poate fi rezultatul unei strategii bine gândite: folosirea hashtag-urilor populare, editare video captivantă, apeluri la emoție, unui conținut care rezonează puternic cu un anumit segment de public”, a declarat specialistul.

Cum s-au viralizat clipurile cu Călin Georgescu?

Este greu de spus cu certitudine dacă conținutul lui Georgescu a crescut organic, dar, așa cum a menționat Roland Iordache, există câteva indicii care pot susține că viralizarea ar putea fi rezultatul unei combinații între:

* Conținut captivant: Subiecte controversate tind să genereze mai multă atenție, chiar și negativă, ceea ce amplifică distribuirea. Algoritmul TikTok este în principiu “neutru”.

* Campanii coordonate: Este posibil ca anumite conturi să fi amplificat artificial conținutul despre Georgescu, fie prin like-uri și share-uri automate, fie prin crearea de conturi false (boți). Aceste tactici nu sunt neobișnuite în mediul digital, mai ales pentru subiecte controversate.

* Tema geopolitică și algoritmii TikTok: Platforma fiind chinezească, există speculații că poate favoriza narative care destabilizează Occidentul (cum ar fi promovarea rusofililor sau a ideilor polarizante).

,,Viralizarea conținutului despre Călin Georgescu pare orchestrată, ar putea fi explicată prin utilizarea unor rețele automate (boți), care: distribuie în mod sincronizat conținut, crescând artificial engagement-ul; comentează masiv, simulând interes real, amplifică percepția că mesajul său este popular. De ce ar fi relevantă această teorie? Georgescu este cunoscut pentru viziuni rusofile și ar putea fi util propagandei ruse. În trecut, Rusia a fost implicată în astfel de campanii pe alte platforme (Facebook, Twitter), pentru a amplifica diviziunile sociale și a polariza opinia publică.

Din punct de vedere tehnic, viralizarea pe TikTok poate fi complet organică, dar și amplificată artificial. În cazul conținutului despre Călin Georgescu, există indicii că ar putea exista o intervenție externă (prin boți sau alte metode), având în vedere tema geopolitică sensibilă”, a mai adăugat acesta.

,,Este nevoie de investiții masive în dezvoltarea unei gândiri critice”

Pe de altă parte, înainte de a afla mai multe despre particularitățile aplicației TikTok, Alexandra Gherguț-Babii, expert în gândire critică, a ținut să precizeze că este necesar să aflăm ce se întâmplă în cadrul rețelelor de socializare în general.

,,Rețelele de socializare creează bule foarte bine definite. Acele <<camere cu ecou>> în care circulă informația cu care noi și prietenii noștri suntem de acord. Ea este redistribuită tot de persoane similare și ajungem să consumăm doar un anumit tip de informație care completează credințele și convingerile pe care le avem despre lume.

Trăim printre boți și troli. Fiind un spațiu cibernetic, nu putem să ne dăm seama atât de ușor dacă un comentariu este lăsat de o persoană reală sau de un bot. Mai ales acum când simularea unei persoane a ajuns să fie făcută destul de bine: intrăm pe profil, vedem poze, vedem ceva activitate realizată de dinainte și un limbaj natural”, a precizat specialistul.

Ce impact au asupra rețelelor de socializare și cum acționează boții și trolii?

,,Boții sunt programe software concepute să efectueze sarcini automate, de obicei repetitive în mediul digital. Pe social media ei pot crea și publica conținut, pot da like-uri, comentarii sau mesaje sau pot distribui informații masiv. Pot face acest lucru într-un timp foarte scurt și într-un spațiu foarte extins. Problema aici este că ei pot induce ideea că sunt oameni reali cei care stau în spatele părerilor transmise, prin urmare păreri artificiale. Situația devine mai complexă atunci când printre acești boți apar și persoane reale care împărtășesc ideile și care pot amplifica senzația de <<adevărat>>”, a adăugat aceasta.

Ce sunt trolii? De data aceasta, după cum a subliniat expertul, trolii sunt persoane reale care în mod intenționat doresc să stârnească și să amplifice conflicte urmărind o agendă bine definită. Trolii deseori se ascund în spatele unei identități false în mediul online, postează mesaje inflamatoare și controversate pentru a enerva alți utilizatori. Chiar dacă sunt ignorați sau sancționați, trolii pot reveni cu mesaje și mai agresive.

,,Pe lângă aceste două realități din rețelele de socializare, ar mai fi, printre altele, și biasuri cognitive sau tendințe automate ale creierului nostru despre care nu suntem conștienți: Biasul de familiaritate. Luăm de bun ceea ce ni se pare familiar. Ni se pare familiar ceea ce vedem des. Prin urmare, o expunere repetată la o informație ne poate face ca pe viitor, atunci când trebuie să luăm o decizie, să alegem cea ce ne vine prima dată în minte și să avem iluzia că e alegerea cea bună doar pentru că mintea noastră ne-a livrat imediat această informație.

Biasul de confirmare. Avem tendința de a crede informațiile cu care suntem deja de acord. Ați spune că nu e nimic în neregulă cu asta. Dar dacă ceea ce cred și îmi place să aud nu este corect sau real? Mă las pradă dorinței minții mele de a crede ce vrea? Ne simțim bine atunci când vedem informații care confirmă convingerile pe care le avem deja. E greu să vedem opinii diferite, dar de fapt aici se naște gândirea critică. Când luăm în consdierare și lucruri cu care nu suntem de acord”, a explicat Alexandra Gherguț Babii.

Una peste alta, pe fondul acestor fenomene, rețeaua de socializare TikTok a venit doar să amplifice ceea ce este deja este. ,,Trebuie să ne amintim că TikTok e doar un canal, dar un canal care are un algoritm care împinge în față conținut și viralizează mult mai ușor decât alte canale. Pe baza unor campanii masive la care conclucrează susținători reali, boți, troli pe un fond care exploatează durerile sociale și biasuri diverse, e de înțeles de ce unele mesaje se pot amplifica rapid într-un timp scurt. Întotdeauna sunt mai mulți factori pe care trebuie să îi luăm în consdierare.

În final, deși avem iluzia că știm să utilizăm telefonul și internetul, adevărul este că nivelul de alfabetizare digitală este destul de scăzut. Este nevoie de investiții masive în dezvoltarea unei gândiri critice, care să ne facă în mod natural să analizăm cu atenție informațiile, atât din mediul fizic, cât și cele din mediul online”, a conchis specialistul.

