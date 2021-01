Cum s-au implicat firmele private în campania de vaccinare la Iaşi: o mobilizare exemplară

Etapa a doua a campaniei de vaccinare a debutat luni cu cu unele probleme, cauzate în special de sistemul aprovizionării cu vaccin şi funcţionarea uneori defectuoasă a platformei de programare. La Institutul Marius Nasta din Bucureşti, supraprogramările au dus la aglomeraţie şI proteste, dar situaţii similare au fost şI în Iaşi. Întârzierea livrării vaccinului, în unele centre cu peste o oră, şI unele programări duble au cauzat de asemenea nervi şi nemulţumiri. Mulţi dintre ieşenii incluşi în această etapă s-au programat la imunizare în centrele de vaccinare deschise în spitalele private. Aceştia arată că difficultăţile menţionate mai sus au fost adresate mai bine în cadrul acestor unităţi faţă de altele similare din spitalele de stat.

„Ziarul de Iaşi” a discutat cu omul de afaceri Viorel Blăjuţ, care deţine mai multe unităţi medicale în Iaşi, printre care şi Spitalul „Sf. Sava” - cu două centre de vaccinare împotriva Covid-19, cu reprezentanţi ai companiei Antibiotice SA – care are deschise două puncte de vaccinare, cu o capacitate de 120 de oameni/zi, cât şi cu dr. Vasile Cepoi, şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi, care au oferit un punct de vedere despre modul în care se derulează campania de vaccinare şi cum pot fi preîntâmpinate disfuncţionalităţile.

„În cazul Spitalului Sf. Sava, am urmărit îndeaproape procesul de la primele ore ale dimineţii. Vaccinul a întârziat, au fost şI suprapuneri, aşa că, la orele 9,30 se crease aglomeraţie. Am luat imediat măsuri de bun-simţ. În primul rând, persoanele care au fost programate la centrul deschis în cadrul spitalului nostru şi care s-au prezentat mai devreme nu au fost lăsate în frig. Le-am făcut un ceai cald, am purtat discuţii cu ei, acţiuni care nu costă nimic altceva decât amabilitate. Tot personalul s-a mobilizat în aşa fel încât să recuperăm întârzierea fără a crea discomfort pacienţilor. Rezultatele mă bucură, din cei 120 de oameni programaţi la centrul deschis în cadrul Spitalului „Sf. Sava” s-au vaccinat toţI şI încă patru.

Din cauza unor defecţiuni tehnice la STS s-au prezentat în plus patru persoane, aveau programare făcută către punctul nostru de vaccinare şi bineînţeles că nu au plecat fără să fie vaccinaţi. La noi există un angajament total pentru vaccinare. Am înfiinţat centrul fără pretenţii financiare de la stat, convins fiind că trebuie să ajutăm şI să ne implicăm acum, când este nevoia mai mare. Unele experienţe personale ne-au motivate şI mai mult. În urmă cu câteva luni, mama a murit de COVID, iar eu am avut o formă severă a bolii. Trebuie să ieşim din coşmarul ăsta. Eu m-am vaccinat zilele trecute, este cea mai bună metodă prin care ne putem proteja”, a precizat Viorel Blăjuţ.

Regina Maria, Medlife, Spitalul Elytis, sunt alte clinici private în care bătălia cu virusul este purtată în paralel cu eforturile statului. Inedită este şi iniţiativa firmei Antibiotice SA de a organiza două puncte de vaccinare. „Faptul că Antibiotice deţine un modern Centru de Studii Clinice, cu proceduri de lucru bine stabilite şi personal instruit în conformitate cu cerinţele regulatorii specifice studiilor clinice, a făcut posibilă organizarea rapidă a celor două puncte de vaccinare, determinând astfel eficientizarea procesului. Centrul deţine toate facilităţile pentru realizarea fluxului de personal conform cerinţelor, asigurând astfel spaţii generoase atât în vederea înregistrării, triajului medical, administrării vaccinului, cât şi post-vaccinare.

Echipa medicală, formată din medici, asistenţi medicali, angajaţi cu experienţă ai companiei, asigură în condiţii sporite de siguranţă derularea fluentă, cu respectarea circuitelor în întregul proces de vaccinare. Faptul că în cadrul Centrului sunt programaţi pentru vaccinare şi angajaţii companiei, comunicarea constantă cu aceştia printr-un sistem propriu ce facilitează accesul la informaţii în timp real a favorizat, totodată, buna organizare a procesului de vaccinare, necreând aglomerări sau decalări ale orelor de programare. De asemenea, aceeaşi situaţie s-a regăsit şi pentru persoanele din afara companiei care au respectat orele de programare. ”, a declarat pentru „Ziarul de Iaşi” Mihaela Melinte, coordonator comunicare&PR în cadrul companiei Antibiotice SA.

Vasile Cepoi, directorul Direcţiei de Sănătate publică IaşI, spune că greul în lupta cu pandemia este dus împreună de spitalele publice şI cele private. „Este îmbucurător faptul că spitalele private se implică în procesul de vaccinare a populaţiei. În spitalele publice vorbim despre un volum mare de muncă, multe cheltuieli, o complexitate a intervenţiilor foarte mare. Consider că această campanie de vaccinare se derulează cu succes atât în spitalele private, cât şi în cele de stat, chiar dacă mai apar mici probleme”, ne-a transmis dr. Vasile Cepoi.