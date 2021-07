Cum să dormiți confortabil vara? Optați pentru materiale naturale (P)

Îmbrăcămintea de noapte are specificul său, la fel ca orice altă îmbrăcăminte. Ar trebui să o alegem nu numai în funcție de tendințele actuale ale modei, de materialele plăcute, ci și din punctul de vedere al anotimpurilor. Corpul nostru are pur și simplu nevoi diferite în timpul verii și necesită ceva diferit în timpul iernii.

În lunile de vară ar trebui să optăm pentru cele mai ușoare și mai respirabile haine de noapte, lucru care va garanta corpului nostru o senzație de confort absolut.

Croială versus trenduri

Fie că purtăm rochii de vară sau pijamale, vrem doar să ne simțim minunat în fiecare ținută. Și pentru îmbrăcămintea de noapte, acest lucru este și mai adevărat. Atunci când o alegeți, rețineți că organismul trebuie să se odihnească și ar trebui să se simtă cât mai confortabil. O pijama de damă sau o cămașă de noapte aleasă corect poate face minuni cu somnul nostru. Datorită unui somn minunat, ne putem trezi relaxați și perfect odihniți.

Dar cum să alegem ținuta de noapte potrivită? Începeți cu croiala corectă. Pentru pijamale și cămăși, materialul nu trebuie să fie strâns pe corp. Prin urmare, nu vă fie teamă să alegeți o dimensiune mai mare decât purtați în mod normal. Cu cât veți alege hainele mai largi, cu atât vă veți simți mai liber și mai confortabil. Și cu siguranță nu înseamnă că ar trebui să vi se potrivească mai puțin. Dimpotrivă.

Vă puteți lăsa imaginația liberă, alegând modele și culori. Dacă ajungeți la nuanțe pastelate și le combinați cu motive florale romantice, cu siguranță nu veți da greș. Dungile și bulinele sunt încă la modă, ceea ce va face din pijamale o piesă atemporală. Și dacă îndrăzniți, puteți încerca modele animal print. Vă vor face să vă simțiți încrezătoare și sexy.

Materialul este cel mai important

Viscoză, tencel, modal și bumbac. Acestea sunt materialele la care ar trebui să acordați cea mai mare atenție vara. Sunt naturale, plăcute pe corp și extrem de respirabile. Datorită lor, vă veți simți confortabil și veți dormi frumos.

Dacă nu ați purtat niciodată cămăși de noapte din vîscoză vaporoasă, credeți-ne, vara este ocazia perfectă. Vîscoza este întruchiparea confortului! Este plăcută la atingere, ușoară, aerisită și copiază frumos curbele corpului. Vă veți simți confortabil și extrem de feminină în aceasta.

Tânjiți după ceva care să vă răcorească plăcut în timpul nopților caniculare? Optați pentru o cămașă sau o pijama din tencel. Tencelul este un tip de vîscoză, deci are toate avantajele sale. În plus, adaugă un efect de răcire, pentru care este foarte popular în lunile de vară. De asemenea, are un efect antibacterian și este preferat de cei astmatici și alergici.

Dacă vă îndrăgostiți de ceva vara, atunci va fi o îmbrăcăminte de noapte, moale la atingere, în care vă veți simți rasfățată. Nu degeaba este supranumită mătase artificială. La fel ca tencel, modalul aparține tipurilor de vîscoză. Este extrem de ușor, absoarbe excesul de umiditate perfect și se usucă foarte repede. Și odată ce începeți să purtați pijamale din modal, nu vă veți mai dori niciodată să dormiți în altceva.

Pijamalele din bumbac sunt pur și simplu un pariu sigur. Nu vă vor dezamăgi pe timpul verii caniculare sau iernii friguroase. Bunicile noastre au dormit în el și cu siguranță ar trebui să îi facem loc în dulapul nostru. La fel ca vîscoza sau modalul, are proprietăți absorbante excelente, este foarte moale la atingere și respirabil în mod natural. Pe lângă bumbacul clasic, puteți ajunge și la așa-numitul bumbac organic, care nu este utilizat în niciun îngrășământ chimic. Prin urmare, este popular în rândul persoanelor cu piele sensibilă, va fi apreciat și de cei astmatici și alergici.

Pijamale, cămăși de noapte sau nimic?

Atunci când alegeți pijamale, asigurați-vă că vă simțiți bine în acestea. Doar dumneavoastră știți cel mai bine ce vi se potrivește și ce vă face să vă simțiți confortabil. Puteți opta pentru un tricou mai larg sau pentru un tricou pe care îl veți completa cu pantaloni scurți sau pantaloni lungi. Dacă sunteți obișnuită să dormiți în cămăși de noapte, nu trebuie să purtați pijamale. Ca o alternativă la cămașă de noapte, puteți alege un tricou tip rochie, pe sub care puteți purta chiloți, pantaloni scurți sau să dormiți fără nimic.

