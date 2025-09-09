Cum să faci milioane cu o mână de angajați și câteva mașini? O afacere de care multă lume se ferește

Un business cu marje de profit uriașe, echipe restrânse și cerere constantă – dar în care puțini au curajul să intre, au generat anul trecut, în județul Iași, o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de lei.

Firmele care se ocupă de colectarea apelor uzate confirmă potențialul unui domeniu ignorat, dar extrem de rentabil. În acest județ funcționează 15 de firme de profil, dintr-un total de 50 câte activează în toată țara.

Afaceri cu profituri extrem de ridicate

Într-un sector ignorat de mulți investitori, dar cu potențial financiar remarcabil, microîntreprinderile din județul Iași care activează în colectarea și epurarea apelor uzate au demonstrat în 2024 că performanța economică nu depinde de dimensiunea echipei. Cu doar câțiva angajați, aceste firme au generat o cifră de afaceri cumulată de peste 4,8 milioane de lei, conform unui clasament, cu șase operatori privați, realizat de Camera de Comerț Iași, analizat de „Ziarul de Iași”.

Pe primul loc se află VIDANJĂRI RICIU SERVICII SRL, cu o cifră de afaceri de 1,7 milioane de lei și un profit net de aproape 1 milion, în ușoară scădere față de anul anterior. Urmează SERVICII AZ TOALETE ECOLOGICE SRL, o firmă cu doar doi ani de activitate, care a raportat un profit net de 651.219 lei dintr-o cifră de afaceri de 700.000 lei, ceea ce înseamnă o marjă de profit de peste 93%.

INCORVIDMAN SRL, activă de opt ani, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de lei, din care jumătate reprezintă profit net. Firma funcționează cu doar doi angajați, o caracteristică comună în acest domeniu, unde eficiența operațională este esențială.

Oportunitate de business cu risc redus

Alte exemple relevante sunt ECO CSR SRL, cu un rulaj de peste 258.000 lei în primul an de activitate, și ECOGEN C and E SRL, care a depășit 600.000 lei cifră de afaceri în 2024, în creștere față de anul anterior. BIATIN SRL, cu un singur angajat, a raportat un rulaj de 200.000 lei, ușor mai mare decât în 2023.

În total, cele șase firme din top au generat 4.817.069 lei, iar în județul Iași funcționează 15 operatori economici în acest domeniu. Cu marje de profit care depășesc frecvent 50% și cu echipe restrânse, sectorul colectării și epurării apelor uzate se dovedește a fi o oportunitate de business cu risc redus și randament ridicat, într-un segment în care puțini se încumetă să investească. Iar asta se observă și la nivel național, unde activează în acest domeniu, 50 de firme. În top 3, după profit și cifră de afaceri se află o societate din județul Harghita, Euro Ecologic SRL, firmă care a înregistrat anul trecut un rulaj, atenție, de 61,5 milioane de lei, adică peste 12 milioane de euro, și un profit net de 15,3 milioane de lei, cu un număr de 160 de angajați. Pe locul 2 se află o societate din capitală, respectiv Toi Toi & Dixi SRL cu o cifră de afaceri de peste 23 de milioane de lei în 2024, cu un număr de 65 de angajați și pe locul 3 se află o companie din Sibiu, TEKOS EXPERT SRL, care a raportat, anul trecut, aproape 6 milioane de lei, cu 44 de angajați.

Acest model de afacere arată că, în anumite domenii, profitabilitatea nu depinde de volum sau de numărul de angajați, ci de eficiență, specializare și capacitatea de a acoperi o nevoie constantă a comunității.

