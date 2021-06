Cum să fii acasă, dar să te simți ca în vacanță? Descoperă ACUM de ce trebuie să îți cumperi un PENTHOUSE (P)

Astăzi, te invităm să treci pragul celui mai spectaculos penthouse panoramic din Iași, astfel încât să te poți convinge singur că acest tip de locuință este cea de care TU ai nevoie. Situat la ultimul nivel, apartamentul ocupă o suprafață de 165 mp. Iar vestea cu adevărat bună abia acum urmează, acesta este dotat cu o terasă imensă care are o priveliște superbă atât către oraș, cât și către parcul din inima complexului.

Experiența în complexul Atrium Garden poate echivala cu ușurință și cea mai frumoasă vacanță pe care ai avut-o. Nu crezi? Convinge-te! Închide ochii și doar imaginează-ți. Acțiunea se petrece într-o zi aglomerată, puțin după ora 16.00. Te întorci grăbit acasă, două porți mari se deschid în fața ta, intri în curtea securizată a complexului și mergi direct către locul tău de parcare.

„Ne-am dorit ca locatarii să aibă în fiecare zi o experiență memorabilă în complexul Atrium Garden, având în vedere că este considerat UN PROIECT UNIC ÎN IAȘI. Astfel, înainte de a intra în bloc, un parc natural, de 1200 mp, amenajat cu gazon, arbuști și floră locală întâmpină fiecare proprietar. De asemenea, avem amenajate spații de relaxare, locuri de joacă pentru copii și piste de alergare. În plus, pot garanta că de la portiera mașinii și până la ușa locuinței va trebui să saluți doar oameni de calitate, fiindcă ne alegem cu grijă cumpărătorii și ținem cont ca tu să ai doar vecini pe gustul tău.” Claudio Botticelli, investitorul de la Atrium Garden

Odată ajuns la ușa penthouse-ului, apeși pe clanță, intri și gata, ai ajuns în oaza ta de relaxare – orice grijă dispare și toate gândurile negative sunt date uitării. Practic, intri într-un loc de poveste. Imaginează-ți o încăpere spațioasă cu mobilă și finisaje de calitate, totul organizat cu bun gust și gândit până la cel mai mic detaliu – acesta poate fi spațiul pe care să-l numești „acasă”. Dar experiența nu se termină aici. Dacă înaintezi ușor, te așteaptă o terasă formidabilă, de 42 mp, numai bună de petrecut timp alături de prieteni sau de familie.

Și te invit să mai poposim aici un pic, fiindcă odată ajuns pe terasă cu siguranță nu îți vei dori să pleci atât de repede. Aceasta poate fi destinația ta zilnică de vacanță. Vestea bună este că penthouse-ul e amenajat deja. Deci, ce mai aștepți? Canapeaua confortabilă parcă te și invită la clipe de relaxare, iar jacuzziul spațios este numai bun de folosit în serile pe care vrei să le petreci alături de cei dragi. Mai mult decât atât, masa cochetă aleasă de designerii penthouse-ului garantează cele mai gustoase mic dejunuri, cele mai copioase prânzuri și, bineînțeles, cele mai liniștitoare cine. Terasa oferă o priveliște încântătoare, însă, în orice caz, trebuie să știi că elementele din natură sunt regăsite și în jurul tău – o serie de mini palmieri, mai mulți arbori ornamentali, dar și florile reușesc să îmbrace spațiul într-un mod unic.

„Din dorința de a oferi proprietarilor Atrium Garden o experiență unică, am optat pentru piese de mobilier de cea mai bună calitate, alese cu grijă și responsabilitate. De asemenea, materialele folosite pentru finisajele interioare garantăm că se ridică la cel mai înalt nivel. În plus, apartamentele au toți pereții din cărămidă, fiindcă nu am vrut deloc să existe pereți falși.” Claudio Botticelli, investitorul de la Atrium Garden

Iar la final, dacă îți faci drum către baia sau bucătăria penthouse-ului trebuie să știi că designerii complexului au păstrat același stil. Pe scurt, am putea spune că luxul și eleganța sunt cele două cuvinte definitorii. În plus, aceștia au ținut cont că din locuința ta nu ar trebui să lipsească nimic și au amenajat-o cu mare grijă, alegând piese de cea mai înaltă calitate.

Acum, după câteva minute petrecute în cel mai nou și mai inovator penthouse din orașul tău, spune-ne, când dorești să te muți? Specialiștii noștri recomandă această locuință pentru familiile tinere, pentru persoanele singure, dar și pentru cei care visează la un spațiu propriu în care să poată evada de fiecare dată când simt nevoia unui moment de relaxare. Simte-te ca în vacanță, dar la tine acasă!