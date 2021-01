Cum să te programezi repede la vaccin. Câteva șmecherii informatice date de Lucian Mîndruță

Postarea lui Lucian Mîndruță:

”Am programat pana acum 4 persoane in varsta din familie pe platforma. Fara pile si fara telefoane.

Cum am facut?

In primul rand am folosit Mac, cu browser Chrome. Nu merge pe Safari - nu se vad locurile libere din calendar.

In al doilea rand, dupa mai multe incercari cu tot felul de variante, am folosit pentru fiecare CNP introdus un alt numar de telefon. Asta pentru ca platforma nu permitea sa adaug inca o persoana dupa ce faceam o programare.

In plus, trebuie sa cauti cu rabdare un slot liber si sa fii pregatit sa calatoresti.

Trei persoane locuiesc in Bucuresti - si evident ca nu mai sunt locuri aici. Am gasit la Lehliu si Fetesti. Pentru inceput de februarie, programari facute ieri.

Pentru a patra persoana - mama - am facut de sambata programare si am gasit chiar mai aproape de satul ei decat Pitestiul, si anume la Costesti. Aici am gasit sloturi libere (erau sambata, acum nu cred ca mai sunt) pentru vinerea asta.

In general, in afara acestui bug (sau poate feature, inteleg ca se poate mai multe daca te loghezi cu mail) care aloca un singur beneficiar posibil per CNP de logare, platforma merge fara probleme. Viteza de raspuns pe mail e instantanee, iar calendarul mi-a trimis azi si un reminder pentru vineri.

Nu e chiar eMAG, dar fata de platforma cardului de sanatate, e un pas inainte.

Am pus postarea asta ca sa-i ajut si pe cei care incearca sa-si programeze varstnicii din familie, nu ca sa promovez sau sa impun cuiva vaccinul.

Sper sa ajute.”