Persoanele care folosesc ochelari de vedere sustin adesea ca nu pot purta masca de protectie pentru ca li se aburesc ochelarii si nu mai vad. Exista, insa, si persoane cu ochelari de vedere care reusesc cu brio sa poarte o masca de protectie cateva ore bune. Cheia succesului este utilizarea corecta a mastii.

Expertii americani de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) si specialistii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii spun ca o masca folosita corect nu ar trebui sa conduca la aburirea ochelarilor de vedere.

De ce se aburesc ochelarii?

Atunci cand aerul cald intra in contact cu o suprafata rece apare condensul, ceea ce duce la aburirea ochelarilor de vedere. Se intampla frecvent in sezonul rece, cand intram in autobuz sau intr-o cladire incalzita. Acelasi lucru se intampla si cand folosim incorect masca de protectie. Ochelarii se aburesc pentru ca lentilele intra in contact cu respiratia calda eliminata prin partea superioara a mastii. O masca de protectie, pentru a fi si eficienta, trebuie sa se potriveasca perfect pe nas, astfel incat sa nu permita respiratiei sa fie eliminata prinpartea superioara a mastii.

Moduri pentru a combate aburirea ochelarilor in timp ce porti masca de protectie

Expertii americani de la Cleveland Clinic vin in ajutorul persoanelor care poarta ochelari de vedere, cu o serie de sfaturi care sa le ajute sa evite aburirea ochelarilor atunci cand folosesc masti de protectie:

Asigura-te ca masca se potriveste in siguranta peste nas. Foloseste o masca de protectie cu o intaritura metalica in partea superioara, care se poate mula perfect peste nas sau masti care au o forma care se potriveste perfect fetei.

Spala lentilele doar cu sapun si apa. Spala pur si simplu lentilele cu apa si sapun si elimina excesul de lichid. Poti lasa lentilele sa se usuce sau le poti sterge usor cu o carpa moale. Sapunul lasa in urma o pelicula subtire care actioneaza ca o bariera in fata condensului. In cazul in care folosesti lentile mai speciale, este indicat sa te consulti cu medicul oftalmolog pentru a fi sigur ca lentilele nu se vor deteriora daca sunt curatate cu apa si sapun.

Foloseste ochelarii pentru a sigila partea superioara a mastii. Daca pui masca mai sus pe nas, poti folosi ochelarii pentru a modela si sigila masca pe fata. Tot ce trebuie sa faci este sa iti fixezi ochelarii chiar peste masca si te asiguri ca aerul nu este eliminat.

sursa: reginamaria.ro