Cum se apără liderul USR Iași în scandalul votului pentru Biroul Național: „A fost clar stabilit de la început”

Flavia Boghiu, aleasă iniţial în acest for şi care ulterior s-a retras, spune că au existat presiuni, după ce şeful USR Iaşi figura pe lista scurtă a grupării Voiculescu-Fritz-Coliban, dar nu a primit suficiente voturi la Congres.

Într-o declarație acordată „Ziarul de Iași”, liderul USR Iași Ștefan Tanasă a precizat că acest scenariu a fost stabilit de la început, scopul fiind ca filiale care au performat în alegeri și au avut rezultate, să aibă reprezentanți în Biroul Național.

„Astfel am agreat la nivelul grupului nostru (Fritz-Coliban, n.r.). A fost clar stabilit de la început – aceasta a fost echipa propusă să fie în Biroul Național, evaluând performanțele pe care noi le-am avut. Noi, cei care am ajuns în BPN, am ajuns pentru că am performat și am avut rezultate, și aceasta a fost decizia grupului nostru”, a declarat Ștefan Tanasă.

