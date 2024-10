Cum se cumpără vechimea în muncă: Cât costă acum și de ce se scumpește de anul viitor? Explicații de la Maria Andronache, directoarea Casei de Pensii Iași

Persoanele care doresc să își completeze vechimea în muncă pentru pensie trebuie să plătească la momentul actual 925 de lei pentru fiecare lună de vechime. Această sumă este calculată aplicând o cotă de 25% la salariul minim brut garantat, care în prezent este de 3.700 lei. Astfel, pentru un an întreg de vechime, persoana va trebui să plătească o sumă totală de 11.100 lei. Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii (CJP) Iași, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că este mai avantajos să se cumpere vechime în acest an, întrucât de la 1 ianuarie 2025 salariul minim brut ar putea crește la 4.050 de lei. Asta va duce la un cost de aproximativ 1.013 lei pentru fiecare lună de vechime. Ca urmare, costul anual pentru un an de vechime va ajunge în anul 2025 în jur de 12.200 lei, mai mult cu 1.100 lei/an. La nivelul județului Iași au fost încheiate 193 de contracte cu plata până la 21 decembrie 2024, potrivit datelor care ne-au fost transmise de șefa CJP Iași.

Câți ieșeni au cumpărat vechime anul acesta

„S-au încheiat 193 de contracte cu plata până la 21 decembrie 2024. De la 1 septembrie 2024, cumpărarea de vechime se face pe Legea nr. 360/2023, cu plata într-un an de la încheierea contractului. Este bine să se cumpere anul acesta vechime pentru că va crește salariul minim brut la 4.050 lei, ceea ce înseamnă aproape 1.013 lei luna cumpărată”, ne-a explicat Maria Andronache.

Ce înseamnă mai exact să se cumpere vechime

Conform noii legi a pensiilor nr. 360/2023, în vigoare de la 1 septembrie 2024, dacă o persoană nu este încă pensionar și are perioade în care nu a plătit contribuții la pensii, poate acum să plătească retroactiv pentru aceste perioade. Astfel, poate acoperi până la 6 ani în care nu a avut cotizații la pensie, fie că a lucrat în România, în Uniunea Europeană sau în alte țări cu care România are acorduri speciale. Acești ani plătiți retroactiv vor conta pentru pensia de limită de vârstă. Persoana poate încheia mai multe contracte pentru diferite perioade neacoperite, dar toate la un loc nu trebuie să depășească 6 ani.

Recent, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) informa că, la 1 septembrie 2024, contractele de asigurare socială încheiate în baza OUG nr. 163/2020 pentru cumpărarea vechimii au încetat automat, după ce noua lege a pensiilor a anulat prevederile anterioare. Persoanele care nu au reușit să achite contribuțiile până la această dată mai pot plăti sumele restante doar până pe data de 21 decembrie 2024. CNPP mai precizează că persoanele interesate de asigurare retroactivă au posibilitatea să încheie un nou contract de asigurare socială, conform noii legi a pensiilor. Acest contract poate acoperi retroactiv până la 6 ani anteriori lunii încheierii. Contribuția pentru vechimea în muncă se calculează aplicând cota de 25% la salariul minim brut garantat în plată.

La ce vârstă se poate ieși la pensie

Legea nr. 360/2023 stabilește că vârsta standard de pensionare în România este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Această vârstă reprezintă momentul de la care persoanele pot solicita pensia pentru limită de vârstă, conform legislației în vigoare. Vârsta standard de pensionare va fi atinsă treptat, conform planului de eşalonare prevăzut în anexa nr. 5 la lege. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, aplicabil atât femeilor, cât și bărbaților, în timp ce stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele sexe.

Pentru femei, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare vor crește treptat între septembrie 2024 și ianuarie 2035. Astfel, vârsta standard de pensionare va avansa de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare va crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

În județul Iași sunt aproape 159.500 de pensionari.

