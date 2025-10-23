Cum se fac bani din alergare? Sportul ieșean, o piață de peste 7 milioane euro anual. Școlile sportive care câștigă cel mai mult la Iași

Sportul prinde tot mai mult teren la Iași, fie că vorbim de baschet, box sau fitness. Interesul ieșenilor pentru mișcare a crescut în ultimii ani, impulsionat și de investițiile în infrastructură sportivă, dar și de preocuparea tot mai mare pentru un stil de viață activ.

Datele oficiale de la Registrul Comerțului arată cum se mișcă piața sportului la Iași: în total, firmele au înregistrat circa 36 milioane lei cifră de afaceri în 2024, echivalentul sumei de 7,2 milioane euro, și aproape 4,5 milioane lei profit brut (900.000 euro), cu 171 de angajați.

77 de firme de fitness locale

Dincolo de competițiile sportive, în spatele sălilor de fitness și al cluburilor pentru copii funcționează o adevărată industrie locală care începe să conteze tot mai mult în economia Iașului. Anul trecut, 77 de firme de fitness locale au raportat afaceri totale de 33,2 milioane de lei și un profit brut de 4,26 milioane lei, cu 152 de angajați. La acestea se adaugă și 24 de firme din învățământul sportiv și recreațional, cu afaceri de aproape 2,85 milioane lei și profit brut de 211.000 lei în 2024, având împreună 19 angajați, în total (în medie). Majoritatea firmelor sunt mici, cu unul până la trei angajați, iar patru dintre ele nu au avut afaceri anul trecut. Totuși, multe generează venituri decente, chiar dacă profitul net rămâne redus. Însă firmele de fitness sunt, așa cum arată și cifrele, mai profitabile decât școlile sportive sau cluburile mici.

Realitatea economică a sportului ieșean este însă mai mare și mai complexă decât arată statistica. În Iași există și cluburi de fotbal, baschet, handbal sau arte marțiale care pot avea sediul în alt județ sau un alt cod de activitate, dar care contribuie activ la piața locală. Prin urmare, topul de mai jos realizat de „Ziarul de Iași” reflectă doar firmele înregistrate oficial pe acest domeniu, fără a include toate entitățile implicate în activități sportive.

Baschetul, pe primul loc în topul firmelor din domeniu

Chiar dacă multe firme din domeniu funcționează la scară mică, sportul la Iași s-a transformat într-o zonă economică activă. Tot mai mulți antrenori, investitori și tineri antreprenori văd în el nu doar o pasiune, ci o afacere care se poate susține și dezvolta în timp.

Pe primul loc se află Baschet Club Stomart, cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,1 milioane de lei în 2024 și un profit net de 17.000 de lei în același an. Clubul este condus de Ovidiu Stochici, are trei angajați și activează pe piață de zece ani. Activitatea vizează pregătirea copiilor și tinerilor în domeniul baschetului, prin grupe de inițiere și echipe care participă la competiții naționale. Clubul dispune de sală proprie și desfășoară antrenamente în Iași.

Pe locul 2 se află Gym Vibe SRL, cu afaceri de aproape 242.000 lei și un profit net de circa 9.000 de lei anul trecut, cu 3 angajați număr mediu. Firma este condusă de Ștefan Ghervan, profesionist în domeniul fitness-ului și al educației fizice, activând ca instructor certificat în aerobic și fitness. Firma a fost înființată în anul 2020.

Pe locul 3 se află Tornado Gym, o școală de arte marțiale și sporturi de contact, care oferă antrenamente de kickboxing, box și MMA pentru adulți și copii. Firma a înregistrat o cifră de afaceri de circa 199.000 lei și un profit net de aproape 5.000 lei anul trecut. Este deținută de doi asociați: Florentina Raluca Mihai și Vlad Alexandru Ifrim, care au înființat societatea în 2020. Tornado Gym organizează și evenimente și competiții sportive, inclusiv gale de profil.

De la kickboxing la dezvoltare personală

Pe locul 4 se află Sportfit Solutions, înființată în 2018, cu afaceri de 192.000 lei și un profit net de 22.000 lei. Firma, condusă de Marius Iulian Dumitru, oferă cursuri și instruire în domeniul sportiv, inclusiv prin utilizarea unor echipamente și software pentru evaluarea performanței fizice, dar nu funcționează ca o sală de sport tradițională.

Pe locul 5 este FromSoul SRL, cu afaceri de 182.265 lei și un profit net de de circa 1.500 lei. A fost înființată în anul 2020 și e condusă de Radu Florea, fondatorul BigUp Mentality, un club educațional de dezvoltare personală pentru copii, adolescenți și sportivi de performanță.

Tot pe această temă, „Ziarul de Iași” a realizat zilele trecute un Top 5 al celor mai mari firme din județ cu activitate în fitness. În fruntea clasamentului se află Revive Club SRL (brandul Vivertine), cu afaceri de 8,9 milioane lei și profit net de 1,08 milioane lei în 2024, urmată de Oxygen Sport Iași SRL – 6,47 milioane lei cifră de afaceri și 125.000 lei profit net, și Endorfine Wellness SRL – 1,76 milioane lei afaceri și 241.000 lei profit net. Alte firme sunt Moroservice Construct SRL (The Rock Gym), cu 1,28 milioane lei afaceri și 372.000 lei profit net, și Body Line Nutrition SRL, cu 1,09 milioane lei cifră de afaceri și 133.000 lei profit net anul trecut.

