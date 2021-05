Cum se fac ouăle închistrite sau încondeiate. Ce simbolizează desenele

Ouale de Pasti se vopsesc in Vinerea Mare (sau Vinerea Seaca). In aceasta zi nu este voie sa se lucreze prin casa sau sa se gateasca, ci se tine post negru pana la amiaza, dupa care se pot vopsi ouale de Pasti. Acest obicei s-a pastrat mai mult in Ardeal. In Dodrogea si Moldova, ouale se vopsesc in Joia Mare (sau Joia Neagra).