Cum se face programarea pentru vaccinarea anti coronavirus. Toate detaliile aici!

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a reamintit ieri că a doua etapă de vaccinare va începe în data de 15 ianuarie. „În ceea ce priveşte modalitatea de programare, platforma va fi gata pe data de 15 ianuarie. De la ora 3:00 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a doua în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call-center şi aici ca noutate vom avea un număr unic la nivel naţional - 0214144425, practic, sunând la acest număr apelurile vor fi preluate în cele 42 de callcentere distribuite la nivelul fiecărui judeţ. O altă modalitate de programare, prin Direcţia de Asistenţă Socială din primării sau prin intermediul aparţinătorilor care pot să creeze, să îşi facă cont şi să înscrie până la maxim zece persoane dintre aparţinători, din familie“, a transmis Valeriu Gheorghiţă.

El a explicat şi cum pot fi programate persoanele cu boli cronice care au sub 65 de ani. „Pentru persoanele care sunt în evidenţă cu boli cronice sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie, dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare prin serviciul de callcenter individual, pe pagina web, prin Direcţia de Asistenţă Socială sau la fel prin intermediul aparţinătorilor. De asemenea, pentru persoanele care deservesc activităţi esenţiale programarea se face prin angajator şi, de asemenea, atunci când angajatorul înscrie persoanele pe care le are în angajate sau în contract de prestări pentru acele activităţi esenţiale, beneficiarul poate să îşi stabilească, după ce este validat de angajator, ziua şi centrul unde vrea să meargă să se vaccineze“, a transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.

Musulmanii din România, încurajaţi să se vaccineze

Muftiatul Cultului Musulman din România a transmis, ieri, printr-un comunicat de presă, că se alătură campaniei naţionale de promovare a vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, derulată la nivel naţional, şi salută totodată apariţia vaccinurilor care pot duce la limitarea actualei pandemii. De asemenea, instituţia îi informează pe membrii comunităţii musulmane din România că vaccinarea este un act asumat personal, gratuit şi voluntar. „Pentru o decizie cât mai bună, însă, în ceea ce priveşte oportunitatea vaccinării, Muftiatul Cultului Musulman din România îi îndeamnă pe toţi membrii comunităţii în primul rând să se informeze din surse oficiale. În acest sens, pe platforma naţională de informare www.vaccinare-covid.gov.ro se găsesc cele mai noi informaţii despre procesul de vaccinare, precum şi o serie de răspunsuri la întrebări legate de vaccin, importanţa şi oportunitatea vaccinării. Informarea corectă şi din surse oficiale asigură luarea unei decizii corecte, care va influenţa viaţa fiecăruia dintre noi“, a transmis Muftiatul Cultului Musulman.

De asemenea, Muftiatul recomandă membrilor comunităţii care nu au acces la surse de informare în mediul online să apeleze la medicii de familie. Muftiatul mai transmite membrilor săi că este foarte important să manifeste încredere în ştiinţă. „Este important şi să privim retrospectiv la toate crizele sanitare din decursul istoriei, să recunoaştem importanţa vaccinărilor care au condus la gestionarea cu succes a altor epidemii / pandemii şi să conştientizăm faptul că decizia fiecăruia dintre noi, luată în cunoştinţă de cauză, are consecinţe importante nu numai asupra sănătăţii noastre, ci şi pentru cei din jurul nostru“, a mai precizat Muftiatul Cultulului Musulman din România.