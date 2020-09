Cum se folosesc escrocii de OLX ca să vă fure banii. Nici Poliţia nu vă poate ajuta

De câteva săptămâni, pe reţelele de socializare, zeci de persoane se plâng că au fost victimele escrocilor virtuali. Oamenii povestesc, în principal pe grupurile de Facebook, cum au fost păcăliţi să dea datele personale unor indivizi care pretindeau că sunt cumpărători de bună credinţă.

Cum funcţionează schema? Ce spune reprezentanţii OLX?

Cei vizaţi sunt, îndeosebi, românii care scot la vânzare pe platforma OLX diferite articole, de care nu mai au nevoie: haine, fotolii, încălţăminte, etc. Ei sunt contactaţi de WhatsApp de aşa-zişii cumpărători care le spun că au făcut deja plata prin diferite metode on-line. Ca să fie credibili, ataşează nişte fotografii ale unui site fantomă, care seamănă izbitor de mult cu platforma OLX. Cei care nu sunt atenţi la denumirea din broswer a site-ului pot fi repede păcăliţi. Adresa site-ului fantomă este de genul: olx.ro-curier.online, pe când adresa site-ului OLX este, simplu, OLX.ro.

În continuare, escrocii le cer vânzătorilor să le trimită contul bancar şi datele cardului, pentru ca oamenii să-şi primească banii în avans. Odată făcut acest lucru, infractorii pot avea acces la contul dumneavoastră şi pot face tranzacţii on-line cu banii dumneavoastră.

O tânără a povestit că doar sistemul de siguranţă al băncii la care are cont a salvat-o de pagubă. "Eu, naivă din fire, am introdus datele cardului meu, fără să îmi dau seama că ceea ce a cerut de la mine au fost datele cardului, inclusiv CVV-ul. Noroc cu banca, care mi-a trimis codul de confirmare, în care mi se comunică suma de 4000UAH (hrivne ucrainene). Am făcut conversia, 633 RON", povesteşte tânăra. Practic, dacă aceasta trimitea confirmarea către bancă, ea transfera cei 633 de lei, echivalentul a 4000 de hrivne ucrainene, într-un cont străin. În cele din urmă, femeia a cerut băncii blocarea contului.

Continuarea, pe antena3.ro