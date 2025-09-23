Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi, l-a bătut și l-a înregistrat spunând în fals că a primit toți banii

Întârzierile în derularea unui contract dintre două firme private s-au transformat într-un dosar penal. Un om de afaceri l-a sechestrat pe altul pe șantier, reproșându-i că muncitorii lui au lucrat lent și prost. L-a obligat să-și ceară iertare în genunchi și să afirme că și-a primit toți banii datorați. Întregul incident a durat ceva mai mult de un minut și ceva mai puțin de zece și s-a soldat cu amenzi penale severe.

La edificarea unui bloc în Vișani, SC Ianis Club SRL, societate administrată de Marius Crîșmaru, colabora cu societatea condusă de Emil B., specializată în montarea de uși. În aprilie 2023, firmei lui Emil B. i s-a încredințat montarea a 43 de uși de interior. Pe 20 mai, doi muncitori au montat ușile, lucrarea fiind acceptată fără obiecții de Crîșmaru. Acesta a convenit cu Emil B. să se întâlnească pe șantier pentru predarea ușilor montate și pentru reglarea aspectelor financiare. Emil B. solicita achitarea unui rest de 1.050 lei.

Lucrurile nu au decurs însă așa cum se aștepta Emil B.

L-au bătut, apoi l-au lăsat încuiat în apartament

Pe șantier, s-a întâlnit cu Crîșmaru și cu un colaborator al acestuia, Igor Sîrghii, administrator al șantierelor Ianis Club. Cei trei au urcat la ultimul etaj al blocului, verificând ușile, apartament cu apartament. Ajunși la parter, Crîșmaru l-a invitat pe Emil B. într-un apartament, sub pretextul de a-i arăta o problemă la o ușă. I-a făcut semn lui Sîrghii, iar acesta a încuiat ușa pe dinăuntru și a scos cheile. Apoi, Crîșmaru i-a reproșat lui Emil B. că l-ar fi mințit cu privire la angajații trimiși să lucreze pe șantierul lui. Într-o zi, unul dintre aceștia lipsise, invocând motive medicale. În fapt, ar fi fost trimis să lucreze pe alt șantier, întârziind astfel lucrarea din Vișani. Emil B. nici nu a apucat să răspundă. Crîșmaru nu s-a rezumat la reproșuri verbale, lovindu-l cu pumnii și picioarele, în timp ce îl amenința cu moartea. La agresiune ar fi participat și Igor Sîrghii. Apoi, Emil B. a fost obligat să îngenuncheze și să-și ceară iertare, spunând totodată, în timp ce era filmat, că ar fi primit 15.000 de lei ca plată. Victima ar fi fost amenințată totodată că, dacă va anunța poliția, va fi împușcată, iar familia îi va fi răpită. Apoi, Crîșmaru și Sîrghii au plecat, lăsându-l pe Emil B. încuiat în apartament.

Scăpat din mâinile celor doi, Emil B. a ieșit pe geam, a urcat în mașină, și-a făcut câteva fotografii în care se vedeau vânătăile de pe față și a sunat la 112, anunțând cele întâmplate. În cursul apelului, a spus că era în continuare sechestrat, dar inadvertența a fost trecută ulterior cu vederea de judecători. Aceștia au apreciat că era plauzibil ca victima să procedeze astfel, în speranța că poliția va veni mai repede. Oricum, Emil B. nu a mai așteptat sosirea poliției și a ambulanței, de teamă ca cei doi să nu se întoarcă. A mers la Institutul de Medicină Legală, pentru a obține un certificat de specialitate. Ancheta nu a putut stabili cu exactitate cât a durat incidentul, procurorii apreciind că victima fusese sechestrată timp de cel puțin 65 de secunde, dar nu mai mult de 10 minute.

Acuzații au prezentat o cu totul altă poveste

La începutul lunii iulie 2023, Crîșmaru și Sîrghii au fost trimiși în judecată pentru lipsire de libertate în mod ilegal. De asemenea, Crîșmaru a mai fost acuzat de procurorii de influențarea declarațiilor, iar Sîrghii, de lovire sau alte violențe. Ambii și-au declarat nevinovăția, solicitând achitarea. Apărarea a susținut că Emil B. încercase de fapt să-și „fabrice” calitatea de victimă, prin faptul că a sunat imediat la 112, iar ulterior s-a deplasat singur la IML.

„Dimpotrivă, instanţa apreciază că asemenea acțiuni reprezintă o conduită firească și rezonabilă pentru un adult în vârstă de 42 de ani în situația în care se consideră victima unei infracțiuni. Din perspectiva instanței comportamentul persoanei vătămate nu trădează o intenție de fabricare a probelor, ci exprimă tocmai reacția normală a unei persoane față de un incident violent”, au replicat magistrații Judecătoriei.

În fața judecătorilor, Crîșmaru a afirmat că mai colaborase cu Emil B., dar nu fusese mulțumit de calitatea lucrărilor. În 2022, acesta îi ceruse să-i mai dea o șansă, convenind cu el montarea a 300 de uși la două imobile de pe strada Sf. Ilie din Vișani. Ulterior, îl direcționase pe alt șantier, pe aceeași stradă, unde în perioada ianuarie-februarie 2023, Emil B. montase 16 uși, urmând ca ulterior să le monteze și pe cele 43 de interior. Deși lucrările începuseră la sfârșitul lunii martie, ele nu fuseseră gata nici după două luni. Pe 19 mai, îi mai plătise lui Emil B. 2.000 de lei, urmând ca după finalizarea lucrărilor, să-i plătească restul de 1.050 lei. La insistențele lui Emil B., acceptase să se întâlnească cu el în ziua următoare. A constatat însă că, deși lucrările se prelungiseră mai mult decât era cazul, majoritatea ușilor montate prezentau defecțiuni. La apartamentul nr. 1, o garsonieră, noua proprietară își adusese deja lucrurile, urmând să se mute, dar ușa de la intrare nu se închidea, iar cea de la baie trebuia reglată. Cum Emil B. insista să-și primească banii, a izbucnit o ceartă, iar Crîșmaru l-ar fi lovit de două ori cu palmele. În lipsa unui contract care să ateste obligațiile lui Emil B., îl chemase pe Sîrghii să filmeze. Emil B. încercase să se victimizeze, printr-o reacție teatrală.

L-a dat de gol o convorbire telefonică în care s-a lăudat cu bătaia

Afirmațiile lui Crîșmaru le contraziceau pe cele ale lui Emil B., dar la dosar s-a aflat și o interceptare telefonică, făcută la o săptămână după incident. În aceasta, Crîșmaru îi povestea unui prieten cele întâmplate.

„Am două săptămâni de când am jumate de șantier bătut, m-o dat… o scos la IML, s-o… pe ăla cu ușile l-am rupt cu bătaia! L-am închis într-un apartament, s-o scos certificat de ăsta, o sunat, o venit trei mașini de miliție acolo… Să vezi ce le fac. De-acum nu mai stau că stai să vezi… nu mai merge cu «sărut-mâna», că-s prea gunoaie toți, uăi. Trebuie să le dai în cap deodată! Te duci acasă ai nervi cu femeia cu copilul cu, n-ai chef de viață… Da’ nu-ți dau eu niște pumni în cap și mă duc eu îmi văd de treaba mea după aia!”, spunea Crîșmaru. Înregistrările video făcute de Sîrghii, cu o durată de 65 de secunde, au confirmat starea de teamă în care se afla Emil B., iar fotografiile făcute de victimă și certificatul IML demonstrau că nu fusese vorba doar de „două palme”.

Magistrații Judecătoriei i-au găsit pe inculpați vinovați de toate acuzații aduse de procurori. Judecătorii au subliniat faptul că cei doi au asigurat practic ei înșiși probele necesare pentru a fi condamnați.

„Instanța apreciază drept de neînțeles modul în care inculpatul Crîșmaru, asociat şi administrator la două societăți comerciale, și coinculpatul Sîrghii, absolvent de drept, au putut considera că o filmare în care persoana vătămată apare vizibil timorată și intimidată, declarând că a primit o sumă de bani și că are de executat anumite obligații, ar putea constitui un mijloc de probă în favoarea lor în vreun litigiu de natură civilă. O înregistrare realizată în astfel de condiţii nu doar că nu are nicio valoare juridică ci, dimpotrivă, trădează o atitudine abuzivă, menită să substituie mecanismele legale de soluționare a litigiilor și o încercare vădită de a substitui adevărul judiciar prin «probe» fabricate, după propriul interes”, au arătat magistrații.

Ce sentințe au primit „afaceriștii”?

Durata scurtă a incidentului, faptul că victima nu a suferit răni serioase și lipsa antecedentelor penale ale inculpaților i-au făcut totuși pe judecători să aplice pedepse relativ ușoare. Crîșmaru a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare și la plata unei amenzi penale de 80.000 lei, iar Sîrghii, la 1 an și 9 luni de închisoare și o amendă penală de 30.000 lei. În cazul amândurora, executarea pedepselor cu închisoarea a fost suspendată. Judecătorii au aprobat și cererea victimei de obligare a inculpaților la plata unor daune morale de 40.000 lei și a unor daune materiale de 3.000 de lei, această sumă reprezentând costul întâlnirilor lui Emil B. cu un psiholog. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

