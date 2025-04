Cum se parchează mașina la kilometrul zero al Iașului? Iacătă: ne arată chiar dom’ premare!

Of, of, stimați participanți la trafic, tot vrem și noi să treacă măcar câteva zile, chiar și o săptămână dacă s-o putea, fără să fie nevoie să-l mai pomenim pe dom’ premare aicea pe răbojul rubricuței, dar iote că nu vrea Doamne-Doamne nici de leac și pace bună!