Cum se poate trata discopatia cu fizioterapie si kinetoterapie!

Chiar daca nu ne place sa ne gandim, organismul se „uzeaza” odata cu inaintarea in varsta si, cu timpul, apar semne sau afectiuni care ne duc la medic. Discopatia vertebrala este una dintre ele si poate fi cu succes tratata astazi cu metodele moderne din fizioterapie si kinetoterapie.



Durerile in zona cervicala sau lombara, contracturile si senzatia de intepenire a coloanei ne pot incerca frecvent – uneori de la o pozitie gresita in timpul somnului, de la pozitia de lucru la birou, la miscari grabite sau ridicarea de greutati. Dar, odata cu varsta apar si modificari degenerative ale discurilor vertebrale, uneori si ale structurilor din jur – vertebrele si articulatiile lor, ligamentele, muschii.



Ce te doare, cum te doare

Cel mai frecvent, apar dureri ca o jena mai mult, in zona cervicala sau lombara (unii ghinionisti pot avea parte de ambele in cam acelasi timp, insa cu intensitate diferita), mai mult la miscarile bruste sau dupa ce a fost pastrata o pozitie mai mult timp (condus automobilul, lucru la calculator,etc). Sunt multi muschi fini, ligamente, articulatii si structuri nervoase implicate.

Discul vertebral, ce ti-l poti inchipui ca o „garnitura” aflata intre doua vertebre, este format din nucleul pulpos (o masa gelatinoasa) si inel fibros, care inconjura nucleul cu randuri concentrice. Are rol important in aparitia durerilor, dificultatii la mobilizare si a unor contracturi ale musculaturii coloanei vetebrale.



Ce e important sa stii despre stadiile discopatiei

In faze initiale, nucleul isi poate pierde consistenta gelatinoasa, nu se mai hidrateaza cum trebuie si astfel nu isi mai indeplineste bine rolul de „amortizor” al presiunilor exercitate pe vertebre, pe coloana, in intregul sau.

Ajunge in stadii urmatoare sa devina fibros sau chiar sa se atrofieze, iar inelul fibros ce il inconjoara, la randul lui isi schimba compozitia, devine si el mai rigid si poate suferi fisuri si chiar rupturi. Una, doua, mai multe fisuri nu aduc nimic bun, ci pot crea locurile prin care apar ulterior rupturi, frecvent localizate posterior sau postero-lateral.

Iar printr-o ruptura, daca au fost neglijate semnele si simptomele pana acum, nucleul pulpos poate „aluneca” si compresa structurile invecinate – ligamente posterioare vertebrale, structurile nervoase – in acest caz trebuie mers cat mai repede la medic.

Asadar, dureri, pornind deci de la intensitate mica pana la cele „Aah, nu mai pot!” ce necesita tratament imediat.



Simptome in discopatie

In timp, evolueaza si poti „arata cu degetul” urmatoarele manifestari:

· Durere care se transmite difuz in jur (toata zona cervicala sau cea lombara)

· Rigiditatea si dificultati la mobilizare (la intoarcerea gatului, la rasucirea trunchiului, la aplecari, la tentativa de indreptare)

· Dureri de cap in cazul discopatiei cervicale

· Senzatie de jena, in primele secunde, la mobilizare fara „incalzire” a coloanei lombare



Ambele zone – cervicala si lombara – sunt complexe, cu nervi, ligamente si muschii ce fac „scut” coloanei vertebrale. Durerea de gat datorata degenerarii discale in stadiile initial si mediu este rareori grava, in general se dezvolta in timp din cauza posturii sau a tensiunii musculare si iti aduce aminte de un incident mai important cum ar fi o miscare mult prea brusca din trecut (exemple: frana in timpul mersului cu masina, cand capul a cam lovit tetiera, sau o cazatura de la mica inaltime pe spate si ceafa, ridicarea unor greutati mari, gatul blocat in torticolis, deficiente de postura ale coloanei vertebrale netratate la timp, stress sau traume emotionale – rar).



Ce face fizioterapeutul

Deteriorarea discului intervertebral determina si modificari ale structurilor apropiate – vertebra, ligamente, muschi, nervi, cu aparitia inflamatiei si durerilor. Pe scurt, „subiectul” actiunii benefice a fizioterapiei si kinetoterapiei.

Pe baza recomandarii cu care vii la cabinetul de fizioterapie si recuperare medicala, specialistul fizioterapeut te evalueaza din punct de vedere al mobilitatii, pozitiei, a stadiul afectiunii, printr-un consult de specialitate. Pornind de la aceasta evaluare stabileste un plan de tratament personalizat ce poate include:

· Fizioterapie

· Kinetoterapie

· Masajul terapeutic al tesuturilor moi

· Stretching

· Kinesiotaping

· Terapie gravitationala

· Sfaturi pentru pozitia de somn si pozitii in timpul zilei (pentru cei ce lucreaza ore in sir la birou, de exemplu)



Cum ajuta fizioterapia si kinetoterapia

Fizioterapia este complexul de metode moderne de tratament medical ce utilizeaza procedee bazate pe: curent electric, camp magnetic, ultrasunete, laser, diferente de temperatura, calitatile si proprietatile apei (electroterapie, magnetoterapie, ultrasonoterapie, termoterapie, hidroterapie). Astazi, un cabinet de fizioterapie modern pune la dispozitie experienta specialistilor din echipa si aparate asa cum sunt cele pentru: electroterapie complexa, ultrasunet, laser, terapie TECAR si terapia cu unde soc (Shockwave). Sunt proceduri neinvazive, usor de aplicat si bine suportate de pacienti, cu rezultate remarcabile!



Procedurile de fizioterapie ajuta la reducerea durerii – esential, precum si la scaderea inflamatiei, refacerea si regenerarea tesuturilor lezate, stimularea circulatiei si reducerea redorii si lipsei de mobilizare.

De exemplu, intr-o discopatie cervicala sau lombara se urmareste prin efectul procedurilor de fizioterapie oprirea procesului degenerativ, stimularea refacerii discului, reducerea inflamatiei osoase locale, decongestionarea vaselor si nervilor fini de la acest nivel, cresterea mobilitatii vertebrale.





Kinetoterapia, cunoscuta si ca gimnastica de recuperare sau gimnastica medicala, inseamna tratament prin miscare. Cuprinde proceduri specifice si exercitii fizice folosite pentru prevenirea, tratarea si recuperarea multor afectiuni. Prin aceste exercitii se urmareste cresterea rezistentei fizice si mobilitatea si se pot reduce limitarile de forta sau de miscare.

In discopatii, kinetoterapia ajuta mult prin mai multe efecte:

· Repozitionarea corecta coloanei si astfel asigurarea unei incarcari fiziologice, ca presiune, a discurilor si vertebrelor;

· Reducerea durerilor si senzatiei de intepenire, a contracturilor musculare;

· Stimularea circulatiei generale si locale, pentru o irigare buna si pastrarea structurii normale a discului;

· Tonifierea musculaturii spatelui si a abdomenului (corsetul natural al coloanei).



La cabinetul de kinetoterapie si recuperare medicala efectuezi exercitiile sub supravegherea directa a fizioterapeutului care poate adapta programul de la o sedinta la alta in functie de evolutia situatiei si pentru a te ajuta sa te recuperezi cat mai repede. Daca se intampla sa nu poti ajunge la cabinet, kinetoterapia online este excelenta! Faci de acasa, in sedinta 1-1, cu fizioterapeutul, prin intermediul aplicatiilor WhatsApp, Zoom, Skype.



In general, se recomanda serii de cate 10-12 sedinte de fizioterapie asociate in multe situatii, pentru efectele mai rapide, cu kinetoterapie, masaj, aplicarea de benzi kinesio, reflexoterapie. Aceste serii se pot relua de 2-3 ori pe an. Iar pentru ca exercitiile de kinetoterapie cu care ramai si acasa – programe scurte, de 2-3 ori pe saptamana, pe care le inveti cu specialistul – este necesar sa mai ajungi la cabinet din cand in cand, sa se asigure fizioterapeutul ca le faci in continuare corect.



Sfaturi pentru acasa, pana sa ajungi la cabinetul de fizioterapie

Te-ai putea speria daca se intensifica o durere mai veche la nivel cervical sau lombar, dar trebuie sa stii ca alunecarea unui disc in mod brusc, nu este atat de frecventa. Tot ce trebuie sa faci, de fapt, este sa mergi la medic pentru consult de la primele semne mai suparatoare si sa previi apoi, impreuna cu specialistul fizioterapeut, progresia afectiunii.

Iti recomandam ca la primele semne, acasa:

- Sa aplici gheata sau caldura pentru a reduce durerea (se imbunatateste fluxul de sange si se reduce contractura musculara). Unii se simt bine cu rece, altii cu caldura, tot ce trebuie sa faci este sa pui pe piele punga cu gheata sau obiectul cald, dar neaparat invelite intr-un prosop, sa nu irite pielea. Se mentine compresa 10-15 minute, cu pauze, si se repeta la aproximativ 2 ore.

- Incearca sa te relaxezi fiind atent la modul cum te asezi si mentii gatul si umerii, sau coloana si picioarele

- Un dus sau baie in cada, cu apa calda, poate ajuta

- Nu forta miscarile uzuale mai mult decat te lasa durerea si contractura

- Incearca sa faci incet putin stretching – mai ales pentru zona gatului

- „Recapituleaza” pozitia de somn sau cea de la birou, ca nu cumva ea sa fie cea care declaseaza durerile

- Ramai activ, nu sta imobilizat, dar evita activitati fizice intense, antrenamentul la sala sau ridicarea obiectelor grele.