Cum se simte primul român care s-a vaccinat împotriva COVID-19

Românul este medic rezident în Marea Britanie, a îngrijit pacienţi cu coronavirus şi s-a infectat la rândul său în aprilie. „Am văzut ştirea că începe campania de vaccinare, în urmă cu câteva săptămâni. Am văzut întâmplător, într-un mail care a circulat în spitalul în care lucram.

Am fost surprins, nu mă aşteptam să se întâmple chiar atât de repede să fie gata vaccinul. Am fost programat şi m-am trezit vaccinat. Am 3 zile de când am primit prima doză”, a declarat Mihai Papagheorghe pentru Newsweek LIVE.

