Cum se tratează Sindromul Ovarelor Polichistice. Explicații date de Prof. Emerit Univ. Dr. Mircea Onofriescu

Georgeta Enea, 34 ani, Iași: „Sunt căsătorită de 4 ani și, pentru că mi-am dorit să-mi construiesc o carieră, nu mi-am propus, în această perioadă, să fac un copil. Iar acum, când am decis împreună cu soțul meu să devenim părinți am aflat că nu pot rămâne însărcinată, pentru că am ovare polichistice. Sincer, acest diagnostic ne-a marcat foarte mult pe amândoi, pentru că ne dorim copii. Sunt extrem de dezorientată și vă rog tare mult să-mi explicați ce înseamnă ovarele polichistice, care sunt cauzele acestei suferințe, cât de grav este din punct de vedere al sănătății și dacă pot face un tratament pentru a avea un copil. Eu nu am probleme serioase de sănătate. Este adevărat că nu am un ciclu menstrual regulat, dar așa a fot de câd eram adolescentă și sunt un pic cam plinuță“.