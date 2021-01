Cum se va desfăşura admiterea în această vară la TUIAȘI? Vor fi și probe scrise

Practic, sistemul implementat încă din 2017, cel prin care studenţii se pot înscrie la toate facultăţile şi specializările cu un singur dosar şi o singură taxă va fi optimizat în aşa fel încât să conteze şi ordinea în care sunt specificate opţiunile, după mo­delul admiterii la liceu. Decizia a fost luată de conducerea Politehnicii ieşene în urma feedback-ului de la cadrele didactice şi de la foştii candidaţi la admitere, actuali studenţi.

„Experienţa perioadei trecute din 2017, an în care am implementat noul sistem de admitere la ciclul de studii de licenţă, ne-a determinat să încercăm optimizarea acestui proces. Prin ceea ce am stabilit pentru admiterea din acest an, practic acordăm prioritate mediei de admitere însă, în acelaşi timp, şi opţiunii, în principal primei opţiuni a candidaţilor. Aceste două criterii, care este firesc să fie prioritare în aceeaşi măsură, vor putea fi combinate în favoarea candidaţilor în cele două perioade de confirmare de la sfârşitul sesiunii de admitere din vară“, a declarat prof.dr.ing. Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.

În ceea ce priveşte perioada de admitere, anul acesta se va desfăşura în perioada 12 iulie - 2 august, în timp ce sesiunea de toamnă va fi desfăşurată în perioada 6 - 24 septembrie. Şi în acest an, procesul de admitere se va desfăşura integral online, pe platforma dezvoltată de universitate, actele urmând a fi trimise la final în original către facultate de către studenţi. Pentru cei care nu au acces la o conexiune stabilă de internet vor exista centre pentru înscriere la faţa locului.

Se reiau probele scrise la AC şi la Arhitectură

Senatul TUIASI a stabilit ca în acest an să se reia probele scrise la Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino“, forma acestora urmând a fi stabilită în perioada următoare. Probele scrise la aceste două facultăţi au fost anulate la admiterea trecută din cauza pandemiei de Covid-19. La celelalte facultăţi, admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat sau în combinaţie cu media de la o disciplină a aceluiaşi examen, cum ar fi matematica la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. În cazul candidaţilor de la AC şi de la Arhitectură care doresc să se înscrie şi să susţină ambele examene de admitere vor trebui să depună două dosare, aceasta fiind singura excepţie de la regula „un singur dosar şi o singură taxă“. Totodată, fiecare dintre aceste dosare poate să includă opţiuni de la celelalte nouă facultăţi ale TUIASI.

Alte schimbări importante

La fel ca în anii trecuţi, coordonarea admiterii se va face centralizat, la nivelul universităţii, însă spre deosebire de anii anteriori, fişele de înscriere vor fi specifice fiecărei facultăţi, prin menţionarea domeniilor de licenţă din facultatea respectivă. Acest lucru este motivat de faptul că, atunci când candidatul va depune un singur dosar să poate depune şi mai multe fişe, iar fiecare facultate aleasă de către acesta va fi condiderată ca fiind „prima opţiune“ şi să fie încadrat în urma rezultatelor sale academice. Rezultatele preliminare la studiile de licenţă vor fi afişate cu o săptămână mai devreme faţă de alţi ani, pe 24 iulie, iar în intervalul 24 iulie - 1 august va fi perioada de confirmări şi de aducere a dosarelor cu actele în original. Totodată, viitorii studenţi vor afla zilnic situaţia înscrierilor, în timp real.

Ce va fi nou din vară la admiterea pentru master?

„Admiterea din vară se va finaliza pe 2 august, nu în septembrie ca în anii trecuţi. Astfel, odată cu afişarea listei finale, candidaţii la studiile de licenţă declaraţi admişi vor avea certitudinea ocupării acelui loc, fără ca altceva, cu excepţia dorinţei lor, să poată schimba această situaţie. La studiile de master, admiterea se va gestiona de către facultăţi. Ca şi anul trecut, înscrierea la studiile doctorale se va desfăşura în două sesiuni, de vară şi de toamnă“, a precizat rectorul TUIASI, adăugând faptul că, spre deosebire de anul trecut, perioada de înscriere la doctorat va avea loc după finalizarea examenelor de disertaţie.

Perioada de înscriere la programele de master este 5 - 15 iulie, iar în toamnă 1 - 24 septembrie, iar la doctorat 12 iulie - 2 august şi 6 - 25 septembrie.