Cum și-au aranjat apele parlamentarii Iașului după două luni de mandat? Lista cu „comitetele și comițiile” fiecăruia

La Senat, Dan Cașcaval (PSD) deține vicepreședinția Comisiei pentru învățământ, știință și inovare. Rectorul Universității Tehnice este și membru în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Petrică Lucian Rusu (PNL), și el nou intrat în Parlament, este vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură și membru în Comisiile pentru energie, infrastructură energetică și resurse, respectiv pentru tineret și sport.

Din Comisia pentru transporturi și infrastructură face parte și Marius Bodea (USR), care este secretar. El este membru și în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Ceilalți doi senatori – care nu sunt ieșeni, dar au fost impuși pe listele de la Iași – sunt colegi în două comisii. Astfel, Cristina-Gabriella Dumitrescu (AUR) este președinta Comisiei pentru românii de pretutindeni și membră în Comisia pentru cultură și media și în cea pentru politică externă. Din primele două comisii face parte și Dumitru Manea (SOS România), care este vicepreședinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni și membru în cea de a doua.

Trei ieșeni în apărare

La Camera Deputaților, Sorin Năcuță a „moștenit” de la Sorin Afloarei (PNL), „deputatul de zece zile” (21-31 decembrie), locul în Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Năcuță mai este membru în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, din care face parte și șeful său de partid, Alexandru Muraru. Așadar, ambii deputați ieșeni liberali sunt în această comisie. În ceea ce-l privește, Iulian-Alexandru Muraru este președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Și Ștefan Tanasă (USR) este membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vreme ce Monica-Elena Berescu, colega sa de partid, și-a păstrat locul în Comisia pentru muncă și protecție socială.

Petru-Bogdan Cojocaru (PSD) este membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI

Cristina-Emanuela Dascălu (AUR) este vicepreședinta Comisiei pentru învățământ și membră în Comisia de politică externă. Colegul ei de partid Silviu-Octavian Gurlui este vicepreședinte în Comisia pentru știință și tehnologie și membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic. Ciprian-Constantin Paraschiv, al treilea deputat ieșean al AUR, este președintele Comisiei pentru tineret și sport.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), deputat bucureștean de Iași, este membru în Comisia pentru sănătate și familie, coleg cu Ancuța-Florina Irimia (POT). Aceasta este și vicepreședinta Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Vice este și Simona-Elena Macovei Ilie (SOS România), dar în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, singura comisie din care face parte. Maricel Popa (PSD) este secretar în Comisia pentru transporturi și infrastructură și membru în cea pentru buget, finanțe și bănci.

În tot parlamentul sunt peste 50 de comisii permanente

La Camera Deputaților funcționează 25 asemenea comisii. Iașul are 12 deputați, care pot fi membri chiar și în trei comisii. Totuși, sunt câteva fără reprezentare ieșeană: Comisia pentru politică econoimică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului etc. La Senat, unde Iașul are cel puțin teoretic 5 reprezentanți, sunt 23 de comisii.

Există și trei comisii comune. Două dintre ele vizează controlul Serviciului Român de Informații și al Serviciului de Informații Externe, iar a treia este a revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Publicitate și alte recomandări video