Cum stă la poluare noua zonă industrială a Iașului: ce riscuri pentru sănătate au locuitorii comunei Miroslava și din vestul Iașului

Comuna Miroslava a devenit în ultimii ani un hub economic periurban al județului Iași, vechea zonă industrială a Iașului mutându-se tot mai mult dinspre Tomești spre Lețcani, pe teritoriul comunei Miroslava, la vest de Iași. S-a mutat aici și poluarea? Ce spun măsurătorile.

În cele două parcuri industriale ale comunei Miroslava, de la vest de Iași, activează zeci de companii de top, de la producători de farmaceutice la companii de profil tehnic și logistic. În paralel, în comună populația a continuat să crească: anul trecut locuiau în comună aproape 37.000 de oameni, potrivit datelor administrației locale, dublu față de situația înregistrată în urmă cu zece ani.

O întrebare firească vine însă odată cu dezvoltarea: cum face față aerul din Miroslava circulației intense de camioane și activităților industriale? Răspunsul vine de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), care a monitorizat zona timp de o lună: aerul este în continuare „bun spre moderat”.

Aer sigur în satul Uricani: ce arată măsurătorile

Nivelul prafului fin, al gazelor de trafic și al emisiilor industriale a rămas sub limitele considerate periculoase, ceea ce înseamnă că aerul din zonă este sigur pentru locuitori, cel puțin asta arată ANPM, care a monitorizat calitatea aerului în satul Uricani între 11 august și 15 septembrie 2025.

În comuna Miroslava își desfășoară activitatea firme de top, printre care Phinia Delphi România, cea mai puternică companie din județul Iași, Fiterman Pharma, firmă de top în domeniul farmaceutic, sau Electra, unul dintre cei mai mari producători de interfoane din România. Parcul Industrial Miroslava este format din Parcul Industrial I, cu o suprafață de aproximativ 46,4 hectare, și Parcul Industrial II, de circa 25,2 hectare, însumând peste 71 de hectare. Ambele sunt amplasate strategic, aproape de fabricile Phinia și Antibiotice SA, fiind cel mai mare parc industrial din zona Moldovei.

Autolaboratorul de monitorizare a aerului a fost amplasat în satul Uricani, comuna Miroslava, în apropierea potențialelor surse de poluare: șoseaua de centură a municipiului Iași, drumul european E583, fabrica Phinia și cele două parcuri industriale. Iar datele arată că nivelul particulelor în suspensie PM10 măsurat la Uricani este comparabil cu cel înregistrat în alte stații periurbane din Iași, precum Aroneanu, Tomești sau Bosia-Ungheni, urmând același trend de creștere și descreștere în aceleași intervale de timp. Acestea sunt particule fine de praf care pot pătrunde în plămâni și pot provoca iritații și tuse, agravarea astmului sau probleme cardiovasculare, mai ales la persoanele sensibile.

În perioada monitorizării, valorile PM10 nu au depășit limita zilnică admisă pentru protecția sănătății, anume 50 micrograme pe metru cub (µg/m³), arată instituția ieșeană.

Cum arată măsurătorile pentru particulele care pot provoca probleme mari de sănătate

Pe lângă particule, autolaboratorul a măsurat concentrațiile de dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid de carbon, precum și gaze asociate activităților industriale, cum ar fi hidrogenul sulfurat și amoniacul.

Dioxidul de sulf, care apare atunci când se ard combustibili precum motorina, gazul sau păcura, a avut o valoare maximă de 13,75 µg/m³ la începutul lunii septembrie, ceea ce înseamnă un nivel foarte mic, sigur pentru sănătate.

Dioxidul de azot, prezent mai ales în gazele de eșapament și în emisiile industriale, a ajuns la 34 µg/m³, un nivel scăzut, dar suficient pentru a arăta că traficul și activitățile economice sunt constante. Monoxidul de carbon, care apare în urma arderilor incomplete, a fost detectat în cantități extrem de reduse, ceea ce nu reprezintă niciun risc pentru cei care respiră aerul din zonă.

Praful PM10, provenit din trafic, șantiere și industrie, a atins 40,39 µg/m³, un nivel moderat, sub limita legală, dar ușor mai ridicat decât ne-am aștepta pentru o zonă suburbană.

Particulele foarte fine PM2.5, cele mai periculoase pentru plămâni, au avut o valoare de 18,33 µg/m³, un nivel moderat, însă de urmărit pe termen lung. Hidrogenul sulfurat, prezent mai ales în apropierea deșeurilor organice sau a activităților industriale, a ajuns la 3,68 µg/m³– un nivel scăzut, dar care poate fi simțit totuși prin mirosul caracteristic.

Peste 70 de firme active și o zonă industrială în continuă creștere

În schimb, amoniacul a înregistrat valori mai ridicate: 16,12 µg/m³ ca medie zilnică și 29,92 µg/m³ pentru intervale scurte, ceea ce sugerează o perioadă cu activitate agricolă și industrială intensă.

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Miroslava se menționează faptul că în Parcul Industrial Miroslava funcționează peste 70 de companii rezidente, iar zona industrială va continua să se extindă.

