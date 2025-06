Cum te poate ucide dependența de un singur client? Povestea tristă a unei companii-model din Iași: s-a prăbușit după o preluare de succes. Ce spune fondatoarea, Doina Cepalis

Te-Rox Prod a fost înființată în urmă cu 18 ani de antreprenoarea Doina Cepalis, care a reușit să transforme businessul într-un exemplu de succes pentru industria românească, cu extindere în piețe internaționale. În 2020, compania a fost cumpărată de grupul suedez Holmbergs Safety Group, care promitea la acel moment că va transforma unitățile de producție din Pașcani, Roman și Ruginoasa într-un hub regional pentru piețele din Europa, SUA și Asia. După preluare, compania a continuat să funcționeze sub numele Holmbergs Safety System SRL, însă a rămas dependentă de clientul său principal, TeamTex, producător francez de scaune auto pentru copii, după cum relata „Ziarul de Iași” încă de anul trecut.

În iulie 2024, când TeamTex a intrat în insolvență în Franța, firma din România nu a mai putut încasa plățile contractuale, ceea ce a generat un lanț de blocaje financiare. Dependența aproape totală de clientul francez a fost, practic, bomba cu ceas care a detonat criza financiară a companiei, după cum indică și lichidatorul judiciar al companiei, CITR filiala Galați.

Doina Cepalis nu mai avea un rol activ în companie din 2021, la un an după vânzare. Ea explică complexitatea pieței și provocările industriei, lăsând de înțeles că falimentul clientului principal nu a fost singurul factor al colapsului, ci și concurența acerbă pe piața europeană, unde țări precum Portugalia au devenit mult mai competitive.

„Emoția mi-a trecut, am aflat de ceva timp. A fost, să spunem, un șoc la început. Personal, am ieșit din companie la un an după vânzare. Acum a fost o conjunctură extrem de nefavorabilă, pentru că a falimentat clientul principal, și aceasta a fost decizia Grupului suedez. Evident că îmi pare rău, este o afacere pe care am construit-o de la zero. Am vândut-o cu convingerea că va continua, dar, din păcate, nu a fost posibil în condițiile date. Fiind o companie cu acționari, decizia a fost luată de board, de acționari, de consiliul de administrație. Cum este această piață? Este o piață care nu stagnează, pentru că este pe o nișă de produse obligatorii. Au fost alți jucători mari care au preluat practic piața noastră. Consumul a rămas același, este constant. Fiind o piață de produse obligatorii, dacă am ieșit noi, au intrat alți jucători mari. Nu a fost din cauza scăderii producției. La declanșarea falimentului mai erau aproximativ 350 de angajați, dar când am vândut compania, erau 870 de oameni angajați. Cred că este și o lipsă de competitivitate, pentru că Portugalia, spre exemplu, este o țară mai competitivă decât noi pe această piață. Lucrurile sunt mult mai complexe. Când sunt în joc banii investitorilor și trebuie să le asiguri o marjă de profit, iar într-o țară nu performezi din diverse motive obiective, ești nevoit să iei decizii care nu sunt foarte plăcute. Într-o afacere de familie, lucrurile stau diferit, mult mai diferit”, a declarat Doina Cepalis pentru „Ziarul de Iași”.