Cum va arăta noul liceu construit în Moara de Vânt? Proiect unic în țară, selectat după un concurs la care au participat 12 birouri de arhitectură

Școala Varlaam Mitropolitul, unitate privată de învățământ ce acoperă toate nivelurile, de la grădiniță la liceu, va fi construită după un concept unic în peisajul educațional românesc. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a desfășurat un concurs de idei, iar 12 birouri de arhitectură au înaintat proiecte. Complexul va fi ridicat în zona Moara de Vânt, pe un teren pus la dispoziție de Primăria Iași.

Dintre cele 12 birouri de arhitectură, în finală au ajuns unul din Iași și celălalt din București. În cele din urmă, proiectul câștigător a fost cel al SAM Ideas, birou fondat de arhitecții ieșeni Sebastian și Ana-Maria Săvescu. Detaliile conceptului în jurul căruia a fost gândit complexul educațional au apărut recent în Revista Arhitectura.

În complex vor învăța aproape 1.000 de elevi

Centrul educațional va cuprinde o grădiniță (8 grupe) și o școală (26 de săli de clasă) pentru aproximativ 780 de copii. Corpul profesoral va fi format din aproape 50 de cadre didactice, iar personalul administrativ și tehnic din alte 35 de persoane. Complexul va mai cuprinde terenuri sportive, locuri de joacă și spații verzi.

Conceptual, echipa de arhitecți a gândit proiectul prin integrarea unor elemente tradiționale și ortodoxe (cercul, floarea vieții, fluturele, mâini protectoare) astfel încât proiectul să fie „un reper nu doar pentru educație, ci și un păstrător al valorilor românești”.

„Tema propusă de boardul de dezvoltare al Școlii Varlaam Mitropolitul a presupus tocmai regândirea paradigmei de bază a școlilor românești – că actul didactic se face în clasă, cu fața spre catedră, și a readus în prim plan copiii, cadrele didactice și părinții, văzuți ca parte a comunității educaționale. Alte elemente definitorii au fost integrarea unor elemente precum valorile tradiționale românești și creștin-ortodoxe, proximitatea față de spiritualitate, versatilitatea spațiilor și o abordare sustenabilă. S-a pus accent pe modul în care vor percepe spațiul utilizatorii, elevi, părinți, profesori, spații ce permit o orientare fluentă și o diversitate de locuri dedicate interacțiunii și comunității. Spațiile și parcurgerea lor trebuie să fie o experiență stimulativă, intuitivă și interactivă, care să stimuleze curiozitatea creativă”, a detaliat arhitectul Sebastian Săvescu.

Cum va fi organizat funcțional complexul

Incinta a fost organizată pentru a asigura fluxuri distincte între școală și grădiniță, facilitând accesul și mobilitatea, potrivit arhitectului ieșean. El a adăugat că separarea zonelor a fost gândită astfel încât să creeze legături între diferitele cicluri de învățământ, permițând tranziția firească a copiilor dintr-un stadiu educațional în altul.

Grădinița, în formă de fluture, va fi construită în centrul amplasamentului. „Sălile de grupă sunt dispuse circular, evitând colțurile și încurajând egalitatea între copii. Conceptul este completat de o mobilare flexibilă, care permite multiple scenarii educaționale, de la activități individuale la lucru în echipă. Materialele utilizate sunt prietenoase cu mediul și sigure pentru copii, contribuind la un climat interior sănătos și confortabil”, a precizat co-fondatorul SAM Ideas.

Școala este proiectată în forma literei „H” și, conform arhitectului, se deschide generos spre grădiniță „ca două brațe protectoare care îmbrățișează și ghidează”.

„Fațadele principale sunt puternic vitrate pentru a lăsa lumina să pătrundă liber, sugerând transparența cunoașterii și deschiderea către viitor, în timp ce spațiile interioare sunt organizate flexibil, pentru a susține atât învățarea individuală, cât și colaborativă”, a spus Sebastian Săvescu.

La rândul ei, Cristina Gheorghe, directoarea școlii, a punctat că unul dintre cei mai importanți factori de influență a culturii organizaționale dintr-o școală este spațiul: cum arată, cum e organizat, locul copiilor, al profesorilor și al părinților, ce se postează pe pereții școlii.

„O școală care apelează la specialiști în design, arhitectură și estetică este o școală care e pasionată să învețe și să crească o dată cu elevii săi. Esențială este colaborarea dintre viziunea strategică a școlii și biroul de arhitectură pentru a construi cu adevărat școli relevante și performante în secolul 21”, a spus directorea școlii, citată în Revista Arhitectura.

La acest moment, proiectul de construire a noii unități de învățământ din zona Moara de Vânt se află în proces de autorizare. Terenul destinat școlii are o suprafață de 3,5 hectare, dar întregul amplasament pus la dispoziția unității de cult are 7,8 hectare. În jurul școlii ar urma să mai fie construite o biserică, un pavilion dedicat explorării spațiului, un campus și ansamblu administrativ și spații de cazare pentru elevi și profesori.

