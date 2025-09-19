Cum va fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină campanie de recoltare, cramele încep să fiarbă de activitate

Campania de recoltare a strugurilor din județul Iași e în plină desfășurare, cu producții promițătoare și premiere logistice. La Cotnari se recoltează mecanizat și pe timp de noapte, iar la Crama Hermeziu se anunță o recoltă stabilă, cu perspective bune pentru vinurile din acest an. Totuși, viticultorii rămân prudenți, pentru că „niciun an nu seamănă cu altul”, explică ei.

Pe dealurile Moldovei, toamna aduce miros de must și agitație în plantații. În județul Iași, viile sunt în plină campanie de recoltare a strugurilor, cu rezultate promițătoare atât cantitativ, cât și calitativ. În crame, strugurii sunt deja zdrobiți și puși la fermentat, iar vinul nou se anunță unul dintre cele mai bune din ultimii ani.

La Cotnari, recoltarea a început pe 10 septembrie, „puțin mai târziu față de anii anteriori, dar oarecum normal pentru perioada 2015–2018, când se recolta în prima parte a lunii septembrie”, spune Remus Deleanu, președintele Directoratului Cotnari. Aici, campania este la jumătate, iar până pe 30 septembrie se estimează finalizarea lucrărilor. Față de alți ani, recoltarea ar putea dura mai puțin, datorită unei premiere logistice: pentru prima dată, se recoltează mecanizat și pe timp de noapte.

„Avem cinci combine pentru prelucrare, fiecare înlocuiește cam 90–100 de persoane. E prima dată, anul acesta, când facem recoltare mecanizată și noaptea, ca să nu ne aglomerăm ziua. A fost o premieră, am avut și puține emoții, pentru că nu știam cum va funcționa, dar a mers neașteptat de bine”, explică Remus Deleanu.

Măsura a fost luată pentru a reduce dependența de condițiile meteo și pentru a accelera ritmul de lucru, mai ales în zilele cu ploi sau temperaturi prea ridicate.

„Stăm foarte bine calitativ și cantitativ. Am avut un an bun, cu precipitații normale și temperaturi moderate. Calitatea chiar aș putea spune că este cea mai bună față de ultimii 5–6 ani”, subliniază acesta.

Cantitativ, estimările se mențin în linia anului trecut, cu o producție totală calculată la aproximativ 22 de milioane de kilograme de struguri – un volum care impune un ritm de lucru susținut, cu aproximativ 1.100 de tone recoltate în fiecare zi. Tot ca noutate, la Cotnari, suprafața destinată recoltării mecanizate a fost extinsă, acoperind acum peste 40% din plantații.

Recoltă stabilă la Crama Hermeziu și campanie în plină recoltare

Și la Crama Hermeziu din Bivolari culesul este în plină desfășurare, cu jumătate din recoltă deja strânsă. Aici, startul s-a dat mai devreme, încă de la sfârșitul lunii august, iar estimările sunt optimiste. Reprezentanții cramei se declară mulțumiți de evoluția sezonului, în ciuda provocărilor din primăvară, și estimează o producție bună, comparabilă cu cea de anul trecut.

„Să spunem că suntem în aceiași parametri ca anul trecut, chiar dacă anul acesta nu a fost foarte ușor. Au fost niște temperaturi scăzute la început de primăvară. Dar din fericire pentru noi, zona noastră de la Bivolari a scăpat de acel îngheț târziu”, a explicat Robert Axinte, director executiv Crama Hermeziu.

Pe cele 150 de hectare ale cramei se estimează o producție între 1.500 și 2.000 de tone, o recoltă considerată stabilă și în parametri buni. Crama Hermeziu se bazează în principal pe soiuri românești, precum Busuioaca de Bohotin, Feteasca Regală și Feteasca Albă, dar în plantație se regăsesc și soiuri internaționale precum Sauvignon, Chardonnay și, la roșii, Feteasca Neagră.

„Randamentele diferă de la un soi de struguri la altul. Dacă la soiurile albe ne așteptăm la randamente de 75%, la soiurile roșii și rose, randamentele sunt un pic mai mici”, precizează Robert Axinte.

La Bivolari, campania se va încheia în jurul datei de 5 octombrie, cu recoltarea soiurilor roșii, care au nevoie de mai mult zahăr. „Așadar, vom încheia campania cu Feteasca Neagră”, adaugă directorul. Și aici, mâna de lucru este susținută de recoltarea mecanizată, în funcție de soiuri și de condițiile din teren. O parte din strugurii recoltați ajung direct în crame pentru producția internă, însă vinul din Bivolari și-a făcut loc și în piețele externe, din Europa.

„Am exportat și cantități îmbuteliate, în schimb cantități mai mari de vrac au plecat la export, care se observă și în cifra de afaceri”, precizează Robert Axinte.

Dincolo de cifre, viticultorii rămân prudenți:

„Niciun an la vie sau la vin nu seamănă cu altul”, adaugă el, subliniind caracterul imprevizibil al fiecărui sezon.

Producția din 2024 este mai mare cu 22% față de 2023

Potrivit datelor puse la dispoziție de reprezentanții Direcției Agricole Iași, în județ sunt cultivate cu viță-de-vie peste 10.000 de hectare, de pe urma cărora s-au recoltat anul trecut 86.680 tone de struguri, ceea ce ar însemna o creștere de aproximativ 22% față de anul anterior. Cantitatea include atât soiuri de masă, de vin, cât și hibride. Conform aceleiași surse, în topul cultivatorilor cu cele mai mari suprafețe se află SC Cotnari SRL, SC Agroindustriala Bucium, SC Agro Industrial Ceres Bivolari și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Viticolă Iași (SCDVV). Printre cele mai populare crame de aici se numără Crama Cotnari, Casa de Vinuri Cotnari, Crama Hermeziu, Crama Bucium și Crama Gramma.

