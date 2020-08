Cum va fi vremea în celelalte zile din august. Este o lună stabilă climatologic

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre cum va fi vremea în celelalte zile din august.

Întrebată dacă luna august va fi una tipică de vară, Elena Mateescu a explicat: „Luna august, climatologic vorbind, este o lună stabilă din punct de vedere al fenomenelor de instabilitate atmosferică accentuată comparativ cu cea mai bogată lună a verii în precipitații și cea mai instabilă, luna iunie, așa cum s-a confirmat și în acest an, și chiar și luna iulie, pentru că luna iulie am încheiat pe un plus în ceea ce privește cantitatea medie de precipitații. Suntem ușor peste norma climatologică a unei luni iulie în țara noastră, cu numai 4,7 litri per metru pătrat, dar cu o distribuție neuniformă la nivel teritorial, pentru că în continuare în partea de sud, sud-est și jumătatea sudică a Moldovei precipitațiile sub mediile climatologice au menținut starea de secetă pedologică. Pentru luna august, așa cum arată informațiile la acest moment pentru fiecare săptămână, (...) indică cel puțin pentru partea de sud și sud-est a țării valori mai ridicate decât în mod obișnuit, iar pentru săptămâna 17-24 august, așa cum arată informațiile la acest moment, vorbim de temperaturi mai ridicate în toate regiunile extracarpatice, acolo unde la acest moment abaterile termice sunt mai mari de 2, 2,5 grade Celsius. Din punct de vedere al regimului de precipitații, o tendință de deficit în săptămâna 3-10 august și 10-17 august, iar ultima săptămână precipitații apropiate de normal”.

