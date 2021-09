Cum vede alegerile de sâmbătă din PNL Cristian Adomniţei, fostul şef al CJ Iaşi

“Sambata, 25 septembrie, PNL are de facut o alegere cu adevarat strategica pentru viitorul său pe termenele scurt si mediu. In acelasi timp, foarte multi membri se afla intr-un impas, emotional in primul rand. Ei inteleg exact ce inseamna "Realpolitik" desi acesta nu este unul care sa îi anime si, in acelasi timp, au trait suficienta istorie personala care îi faca sa nu se desprinda usor de trecut, de ceea ce se dovedise confortabil si predictibil politic. Aceste caracteristici sunt asteptate si de la viitor insa, pana acum cel putin, nu s-au prea dezvaluit.

Acest Congres este o premiera in istoria PNL prin alegerea pe care o solicita. In aparenta, alegerea este intre doi condidati care s-au straduit sa isi deseneze, cat mai convingator si amplu, profilele si ofertele politice, la fel ca si modurile prin care promit ca le vor desavarsi. Cred, cu tarie, ca votantii ambilor candidati au argumente solide si validate personal pentru alegerea lor individuala. Suma acestor alegeri individuale, insa, va determina soarta PNL si a guvernarii de dreapta pentru o perioada care poate fi rezonabil prevazuta si pentru care se pot concepe planuri.

Am vazut foarte multe abordari si comparatii intre cei doi candidati si intre cele motiuni. Aceste este si motivul pentru care cred ca membrii sunt cu mintea intr-un loc si cu sufletul in altul, avand mâna care tine stampila de vot tremurând inclusiv in momentului votului. Acest tremur nu cred ca este datorat vreunei temeri ca votul le-ar fi controlat de cineva, (stiu si primarii ca oricine va castiga tot de ei are nevoie si, prin urmare, nu se emotioneaza atat de usor), ci de teama de a alege BINE, CASTIGATOR pentru guvernare, pentru oamenii in fata carora ei chiar raspund si cu care se intalnesc, pentru partid si pentru ei insisi. Nicio alegere nu este preeminenta, fiecare avand avantajele si riscurile ei.

Eu nu cred ca membrii PNL au de ales intre Presedintele partidului Ludovic Orban si Premierul Romaniei, Florin Catu. Cred ca trebuie revenit la valori si principii, nu la a ramane cantonati in nume proprii.

Membrii PNL au de ales intre a continua un PARTENERIAT cu Presedintele Romaniei care da, a fost ales cu sprijinul PNL - necesar insa nu suficient, si un DESTIN AUTONOM sau independent de Presedinte, cu orgoliile satisfacute insa pierzand din vedere (daca a fost vreodata) modul complex in care se conduce (nu doar se guverneaza) o tara. Poate cineva va verbaliza explicit aceasta alegere. Ar face viata si constiinta multor membri mai usoare cand vor vedea mai clar intre ce au de ales.

Asadar,

1. Destin serios, predictibil insa cu erodari, de parteneriat cu presedintele tarii pentru a asigura cea mai buna sau, macar, cea mai bine intentionata conducere a tarii

sau

Destin caracteristic PNL postdecembrist de opozitie la neocomunism, de guerrilla, de partid constant mai mic, insuficient pentru a conduce fara parteneri de calibru. Succes!", scrie Adomniţei pe contul său de Facebook.